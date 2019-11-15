发改委：正抓紧推动粤港澳大湾区基础设施互联互通

人民网北京11月15日电 （记者罗知之）国家发改委今日召开11月份新闻发布会，发布宏观经济运行情况。国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，国家发改委同粤港澳三地和有关部门，有序推动粤港澳大湾区建设，取得了积极进展。

一是“1+N”规划政策体系不断完善。今年2月，《粤港澳大湾区发展规划纲要》公开发布，明确了大湾区建设总体要求和重点任务。目前，国家发改委正会同和组织有关方面，抓紧推动基础设施互联互通、生态环境保护、产业发展、城际铁路等专项规划编制报批工作，“1+N”的规划体系逐步构建。

二是国际科技创新中心建设有序推进。粤港澳大湾区国际科技创新中心“两廊” “两点”建设框架逐步搭建，其中，“两廊”是指广深港、广珠澳科技创新走廊，“两点”是指河套、横琴两点。香港科技大学在广州南沙新区的合作办学项目获批筹建，目前已正式动工。中科院与香港特区签署《关于中国科学院在香港设立院属机构的备忘录》，共同推进中科院香港创新研究院建设。一批重大科技基础设施开工建设，比如，强流重离子加速器、材料基因组、脑解析与脑模拟等，港澳科研机构和人员可共享使用重大科技基础设施和大型科研设备。

三是基础设施互联互通不断强化。南沙大桥顺利通车，深中通道建设有序推进。赣深、广汕高铁加快建设，广湛高铁开工建设，深茂铁路深江段、深惠城际等重点项目前期工作稳步开展。深圳机场三跑道批复建设，惠州机场航站楼、货运区和停机坪扩容工程开工。皇岗口岸改造工程启动，粤澳新通道（青茂口岸）联检大楼珠海侧海关查验及配套区域已封顶。

四是宜居宜业宜游的优质生活圈加速打造。印发实施《加强港澳青年创新创业基地建设实施方案》，将港澳创业者纳入当地创业补贴扶持范围。出台粤港澳大湾区个人所得税优惠政策，广东省制定实施细则，在珠三角9市工作的港澳高端人才和紧缺人才将享受优惠的税收政策。

孟玮称，下一步，国家发改委将会同有关方面，积极稳妥推进相关惠港惠澳重大政策、重点任务落地实施。

(责编：罗知之、付长超)