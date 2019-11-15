发改委：正抓紧推动粤港澳大湾区基础设施互联互通

人民网北京11月15日电 （记者罗知之）国家发改委今日召开11月份新闻发布会，发布宏观经济运行情况。国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，国家发改委同粤港澳三地和有关部门，有序推动粤港澳大湾区建设，取得了积极进展。
一是“1+N”规划政策体系不断完善。今年2月，《粤港澳大湾区发展规划纲要》公开发布，明确了大湾区建设总体要求和重点任务。目前，国家发改委正会同和组织有关方面，抓紧推动基础设施互联互通、生态环境保护、产业发展、城际铁路等专项规划编制报批工作，“1+N”的规划体系逐步构建。
二是国际科技创新中心建设有序推进。粤港澳大湾区国际科技创新中心“两廊” “两点”建设框架逐步搭建，其中，“两廊”是指广深港、广珠澳科技创新走廊，“两点”是指河套、横琴两点。香港科技大学在广州南沙新区的合作办学项目获批筹建，目前已正式动工。中科院与香港特区签署《关于中国科学院在香港设立院属机构的备忘录》，共同推进中科院香港创新研究院建设。一批重大科技基础设施开工建设，比如，强流重离子加速器、材料基因组、脑解析与脑模拟等，港澳科研机构和人员可共享使用重大科技基础设施和大型科研设备。
三是基础设施互联互通不断强化。南沙大桥顺利通车，深中通道建设有序推进。赣深、广汕高铁加快建设，广湛高铁开工建设，深茂铁路深江段、深惠城际等重点项目前期工作稳步开展。深圳机场三跑道批复建设，惠州机场航站楼、货运区和停机坪扩容工程开工。皇岗口岸改造工程启动，粤澳新通道（青茂口岸）联检大楼珠海侧海关查验及配套区域已封顶。
四是宜居宜业宜游的优质生活圈加速打造。印发实施《加强港澳青年创新创业基地建设实施方案》，将港澳创业者纳入当地创业补贴扶持范围。出台粤港澳大湾区个人所得税优惠政策，广东省制定实施细则，在珠三角9市工作的港澳高端人才和紧缺人才将享受优惠的税收政策。
孟玮称，下一步，国家发改委将会同有关方面，积极稳妥推进相关惠港惠澳重大政策、重点任务落地实施。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】