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前9月中国对“一带一路”沿线国家进出口约9500亿美元

2019年11月15日11:14  来源：人民网
 

人民网北京11月15日电 （记者罗知之）国家发改委今日召开11月份新闻发布会，发布宏观经济运行情况。国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮介绍了共建“一带一路”倡议实施最新进展，截至10月底，中国已与137个国家和30个国际组织签署197份合作文件。今年1—9月，中国对沿线国家合计进出口约9500亿美元，对沿线国家非金融类直接投资超100亿美元。

具体如下：

政策沟通方面，截至10月底，中国已与137个国家和30个国际组织签署197份合作文件，其中有发展中国家，也有发达国家，还有不少发达国家公司、金融机构与我合作开拓第三方市场。

设施联通方面，中老铁路、中泰铁路、雅万高铁、匈塞铁路等扎实推进，瓜达尔港、汉班托塔港、比雷埃夫斯港、哈利法港等项目进展顺利。到10月底，中欧班列累计开行数量已近2万列。

贸易畅通方面，今年1—9月，中国对沿线国家合计进出口约9500亿美元，对沿线国家非金融类直接投资超100亿美元。中白工业园、中阿（联酋）产能合作园区、中埃苏伊士经贸合作区等稳步推进。

资金融通方面，中国先后与20多个沿线国家建立了双边本币互换安排，与7个国家建立了人民币清算安排。正式发布《“一带一路”债务可持续性分析框架》，成立多边开发融资合作中心，与国际货币基金组织联合建立了能力建设中心。

民心相通方面，在科技交流、教育合作、文化旅游、绿色发展、对外援助等方面取得一系列成果。

孟玮表示，下一步，国家发改委将会同各有关方面，秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，扎实推进第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果落地生效。

(责编：罗知之、付长超)
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