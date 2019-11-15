人民网>>财经

发改委：三大举措进一步激发国内消费潜力

2019年11月15日11:32  来源：人民网
 

人民网北京11月15日电 （记者罗知之）国家发改委今日召开11月份新闻发布会，发布宏观经济运行情况。国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，今年以来，我国消费品市场运行总体平稳。此外，我国具有超大规模市场优势，再加上新技术手段的不断应用，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，仍然具有很大的潜力和空间可以挖掘。

孟玮指出，从总量看，消费的基础性作用持续显现。前三季度，社会消费品零售总额同比增长8.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率达到60.5%。从区域看，乡村消费增速高于城镇消费。前三季度，乡村消费品零售额增速比城镇快约1个百分点。从渠道看，呈现线上消费明显快于线下的特点。前三季度，全国实物商品网上零售额同比增长20.5%，比社会消费品零售总额增速高12.3个百分点。

“大家也都注意到，刚刚过去的‘双十一’，各大电商的成交额屡创新高，大家可以感受到，巨大的消费热潮扑面而来。”孟玮称。

她还表示，我国具有超大规模市场优势，再加上新技术手段的不断应用，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，仍然具有很大的潜力和空间可以挖掘。15个部门联合印发的《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》，其中就有很多提振消费的政策措施。国家发改委将会同有关部门，认真落实好已出台的政策措施，进一步激发国内消费潜力。

第一，积极发展消费新业态新模式。从新业态看，以产业融合促进新消费。比如，在消费品工业和服务业融合方面，重点发展服装、家居等领域的规模化、个性化定制，以及智能手机、家电、新型终端等领域的全链式智能生态服务。再比如，在消费服务重点领域和制造业创新融合方面，重点发展手术机器人、医学影像、远程诊疗等高端医疗设备，开展健康管理、运动向导、精准照护等增值服务，逐步实现设备智能化、生活智慧化。这些也都符合高质量发展的要求。从新模式看，以线上线下融合扩大消费。加大对教育培训、医疗保健、养老服务、婴幼儿照护、文化娱乐、体育赛事等领域的数字化改造力度，积极发展共享消费、定制消费、体验消费和“智能+”服务消费。同时，进一步完善农村物流基础设施网络，推进城乡高效配送专项行动，推动农村电商高质量发展。

第二，切实稳住传统领域消费。一方面，稳住汽车等消费大头。破除汽车消费限制，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施，推动汽车限购政策向引导使用政策转变。另一方面，大力促进更新消费。以家电、消费电子等为重点，落实生产者责任延伸制度，健全废旧产品回收拆解体系，完善机动车、船舶和农机报废回收更新办法。在回收消费领域我们还有很大的空间和潜力可以挖掘。

第三，大力改善消费环境。重点是在“提升质量”和“推广经验”上下功夫。所谓“提升质量”，就是要顺应居民消费升级的趋势，全面提升中国产品和服务竞争力，加强服务业标准体系建设，推进重要产品追溯体系建设，充分畅通消费者维权渠道。所谓“推广经验”，就是通过召开现场经验交流会等方式，积极推广各地促进消费的好经验好做法。“比如，近日国家发改委会同文化和旅游部，对云南以无理由退换货为切入点、重塑旅游消费新生态的有关情况进行深入调研，通过这样的举措，对进一步激发云南的旅游消费潜力起到了非常好的推动作用。像这样的好经验、好做法，国家发改委会进一步梳理、进一步提炼，通过适当的方式进行宣传和推广。”

(责编：罗知之、付长超)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved