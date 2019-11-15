发改委：三大举措进一步激发国内消费潜力

人民网北京11月15日电 （记者罗知之）国家发改委今日召开11月份新闻发布会，发布宏观经济运行情况。国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，今年以来，我国消费品市场运行总体平稳。此外，我国具有超大规模市场优势，再加上新技术手段的不断应用，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，仍然具有很大的潜力和空间可以挖掘。

孟玮指出，从总量看，消费的基础性作用持续显现。前三季度，社会消费品零售总额同比增长8.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率达到60.5%。从区域看，乡村消费增速高于城镇消费。前三季度，乡村消费品零售额增速比城镇快约1个百分点。从渠道看，呈现线上消费明显快于线下的特点。前三季度，全国实物商品网上零售额同比增长20.5%，比社会消费品零售总额增速高12.3个百分点。

“大家也都注意到，刚刚过去的‘双十一’，各大电商的成交额屡创新高，大家可以感受到，巨大的消费热潮扑面而来。”孟玮称。

她还表示，我国具有超大规模市场优势，再加上新技术手段的不断应用，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，仍然具有很大的潜力和空间可以挖掘。15个部门联合印发的《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》，其中就有很多提振消费的政策措施。国家发改委将会同有关部门，认真落实好已出台的政策措施，进一步激发国内消费潜力。

第一，积极发展消费新业态新模式。从新业态看，以产业融合促进新消费。比如，在消费品工业和服务业融合方面，重点发展服装、家居等领域的规模化、个性化定制，以及智能手机、家电、新型终端等领域的全链式智能生态服务。再比如，在消费服务重点领域和制造业创新融合方面，重点发展手术机器人、医学影像、远程诊疗等高端医疗设备，开展健康管理、运动向导、精准照护等增值服务，逐步实现设备智能化、生活智慧化。这些也都符合高质量发展的要求。从新模式看，以线上线下融合扩大消费。加大对教育培训、医疗保健、养老服务、婴幼儿照护、文化娱乐、体育赛事等领域的数字化改造力度，积极发展共享消费、定制消费、体验消费和“智能+”服务消费。同时，进一步完善农村物流基础设施网络，推进城乡高效配送专项行动，推动农村电商高质量发展。

第二，切实稳住传统领域消费。一方面，稳住汽车等消费大头。破除汽车消费限制，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施，推动汽车限购政策向引导使用政策转变。另一方面，大力促进更新消费。以家电、消费电子等为重点，落实生产者责任延伸制度，健全废旧产品回收拆解体系，完善机动车、船舶和农机报废回收更新办法。在回收消费领域我们还有很大的空间和潜力可以挖掘。

第三，大力改善消费环境。重点是在“提升质量”和“推广经验”上下功夫。所谓“提升质量”，就是要顺应居民消费升级的趋势，全面提升中国产品和服务竞争力，加强服务业标准体系建设，推进重要产品追溯体系建设，充分畅通消费者维权渠道。所谓“推广经验”，就是通过召开现场经验交流会等方式，积极推广各地促进消费的好经验好做法。“比如，近日国家发改委会同文化和旅游部，对云南以无理由退换货为切入点、重塑旅游消费新生态的有关情况进行深入调研，通过这样的举措，对进一步激发云南的旅游消费潜力起到了非常好的推动作用。像这样的好经验、好做法，国家发改委会进一步梳理、进一步提炼，通过适当的方式进行宣传和推广。”

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