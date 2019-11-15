第十五届“振兴杯”全国青年职业技能大赛学生组决赛开幕

“振兴杯”开幕式现场（大赛组委会供图）

人民网北京11月15日电 11月15日，第十五届“振兴杯”全国青年职业技能大赛学生组决赛在浙江省杭州市开幕。共青团中央书记处书记傅振邦，中共杭州市委书记周江勇，人力资源社会保障部相关业务司局负责人以及各主办、承办单位相关负责同志，来自各省（区、市）、新疆生产建设兵团的参赛选手等600余人参加了开幕式。

开幕式以“青春心向党 建功新时代”为主题，用丰富多彩、青春时尚的表达方式，抒发了以职业院校学生为代表的广大青年技能人才牢记跟党初心、弘扬工匠精神、苦练绝活奇技、矢志青春建功的情怀和志向。各主办、承办单位领导共同启动了第十五届“振兴杯”学生组决赛。

“振兴杯”全国青年职业技能大赛为国家一类大赛，由共青团中央、人力资源社会保障部联合主办，自2005年起，每年举办一届。今年，“振兴杯”首次开设学生组比赛，旨在为职业院校学生成长成才搭建技能提升、对接实践的平台，为建设制造业强国、推动经济高质量发展提供后备技能人才队伍支撑。学生组决赛设置计算机程序设计员、电工、车工、钳工等4个职业（工种），通过各省初赛选拔的近270名选手汇聚杭州、同台竞技。

据悉，为贯彻落实中央近期关于技能人才培养工作的重要指示精神，针对职业院校学生特点，大赛期间将开展世界技能大赛冠军“面对面”宣讲、青年技能人才招聘会、全国青年技能人才培养交流分享会、创新素养培训暨技能大师公开课、重点制造业企业参观考察等相关主题活动，努力把首次学生组决赛打造成人才选拔的竞技场、技能提升的大课堂、促进就业的双选会、成长交流的嘉年华，进一步引导和激励广大青年走技能成才、 技能报国之路。

(责编：章斐然、付长超)