贫困地区农村居民收入增速跑赢全国（锐财经）

11月12日，国家统计局发布2019年前三季度贫困地区农村居民收入情况。最新数据显示，前三季度贫困地区农村居民人均可支配收入8163元，比上年同期增长10.8%，扣除价格因素影响，实际增长8.0%，实际增速比全国农村快1.6个百分点。

2019年是打赢脱贫攻坚战的关键一年。分析人士指出，在各项政策的接续作用下，贫困地区农村居民收入取得较快增长，一方面有利于全面打赢脱贫攻坚战，切实改善人民生活，另一方面也有利于进一步促进中国经济保持旺盛内需。

三大特点释放积极信号

2019年前三季度，贫困地区农村居民人均可支配收入增速快于全国农村居民，更快于全国居民，其背后有着积极的信号。

据国家统计局住户调查办公室首席统计师吴伟介绍，贫困地区农村居民收入在结构上呈现三大特点：

一是工资、转移、财产三项收入均保持较快增长。前三季度，贫困地区农村居民人均工资性收入3159元，增长12.2%，增速比全国农村快2.8个百分点，对贫困地区农村居民增收的贡献率为43.3%。工资性收入增长较快主要是中西部地区农村务工劳动力数量增加，月均收入稳定提高。同时，贫困地区农村居民人均转移净收入2569元，增长12.7%，养老金、社会救济和补助、政策性惠农补贴、政策性生活补贴、报销医疗费转移性收入增长较快。

二是经营净收入加快增长。前三季度，贫困地区农村居民人均经营净收入2308元，增长6.8%，增速比上年同期加快1.3个百分点，对贫困地区农村居民增收的贡献率为18.6%。其中，贫困地区基础设施和人居环境持续改善，农村居民从事批发零售、住宿餐饮等服务业工作机会增多，人均三产经营净收入870元，增长11.2%。

三是集中连片特困地区和国家扶贫开发工作重点县农村居民收入均保持快速增长。前三季度，集中连片特困地区农村居民人均可支配收入7940元，比上年同期增加758元，扣除价格因素影响实际增长7.7%，比全国农村快1.3个百分点。国家扶贫开发工作重点县农村居民人均可支配收入8108元，比上年同期增加809元，扣除价格因素影响，实际增长8.3%，比全国农村快1.9个百分点。

多管齐下助力增收

“无论是旨在提升贫困农村地区农产品销路和附加值的产业扶贫政策，还是促进贫困农村地区劳动力就业增收的就业帮扶政策，抑或是向贫困农村地区倾斜的转移支付政策，都有助于提升贫困农村地区居民收入。从数据来看，贫困地区农村居民收入呈现较快增长甚至跑赢全国，充分体现出扶贫攻坚政策取得了较好效果。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥在接受本报记者采访时表示。

实践中，各地在扶贫过程中可谓“各显神通”。在重庆，北京字节跳动科技有限公司通过产业梳理、人才培训、农产品推广等举措助力脱贫攻坚，帮助巫山县售出“脆李”超23万斤，带动了416户建档立卡贫困户增收128万元；在云南临沧，中国东方航空集团有限公司开辟“扶贫航线”，平均票价是市场价的一半，每年航线补贴3亿多元，通过人流、物流、信息流、资金流、技术流的不断传递，有效改变当地面临的贫困状况；在山东，地方科技部门联合行动，充分发挥科技特派员的作用，组织农业科技骨干围绕贫困村在农业生产过程中存在的技术需求开展免费技术培训与指导服务，助力贫困村农民增收……

助力贫困家庭子女就业也成为促进增收的重要手段。例如，国家开发银行不久前在武汉大学举行“2020助业就业平台”线下招聘会，为湖北省国家生源地信用助学贷款学生尤其是建档立卡贫困学生提供精准就业对接。国家开发银行湖北分行有关负责人表示，近年来国开行在湖北累计发放生源地助学贷款63亿元，帮助家庭经济困难学生43万人。“通过帮助贫困学生就业，巩固教育扶贫成果，可以有效阻断贫困的代际传递。”该负责人说。

内需基础不断夯实

对中国经济来说，贫困地区农村居民收入增长意味着什么？专家普遍认为，宏观上看，内需是最为重要的观察维度。

在刚刚过去的“双十一”购物节上，中国市场旺盛的消费需求给很多人留下了深刻印象。在中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍看来，城镇化水平不断提高，城乡居民收入差距不断缩小，中等收入群体蕴藏大量消费新需求，都将成为消费市场平稳发展的坚实保障。“在购买能力和消费意愿方面，农村增速均高于城镇，是未来消费增长的重要来源，也是消费升级领域巨大的蓝海。”赵萍说。

“通常来讲，高收入居民收入增加并不太会影响其总体消费支出，而低收入居民收入增加后边际消费倾向相对较大。因此，贫困地区农村居民收入增加显然有助于国内消费需求的提升。”李国祥说，区域之间、行业之间、群体之间存在收入差距，反映出经济发展的不平衡性。从长期来看，让经济发展有后劲，就必须靠提高贫困地区农村居民收入来缩小贫富差距，进而有效提振内需。

值得注意的是，国务院扶贫办不久前宣布推出“全面排查解决突出问题”“攻克深度贫困堡垒”“巩固脱贫成果防止返贫”“防止摘帽后松劲懈怠”等多项举措，确保如期打赢脱贫攻坚战，这无疑让贫困地区农村居民收入继续保持增长底气更足。

(责编：杨光宇、曹昆)