央行报告：包商银行市场化改革重组工作正在推进

新华社北京11月16日电（记者吴雨）中国人民银行16日发布报告称，在各方共同努力下，包商银行接管托管工作进展顺利，第三阶段市场化改革重组工作正在推进。下一步，人民银行将会同有关部门继续完善包商银行改革重组方案，加强中小银行股东管理和公司治理，推动中小银行健康发展。

人民银行、中国银保监会依法于5月24日果断对包商银行实施接管。对此，央行发布的2019年第三季度中国货币政策执行报告介绍，包商银行接管托管工作进展顺利，第一阶段大额债权收购与转让工作顺利完成，第二阶段清产核资工作已基本完成，在此基础上，第三阶段市场化改革重组工作正在推进。

人民银行相关人士表示，包商银行正常经营，未出现客户挤兑等群体性事件。总体看，果断实施接管发挥了及时“止血”作用，制止了金融违法违规行为，遏制住风险扩散。以收购承接方式处置包商银行风险，既最大限度保护了客户合法权益，又依法依规打破了刚性兑付，实现对部分机构的激进行为纠偏，进而强化市场纪律，促进了金融市场的合理信用分层。

报告称，人民银行果断通过多种方式向市场投放流动性，建立了防范中小银行流动性风险的“四道防线”，通过货币政策操作及时稳定了市场信心，有效遏制了包商银行风险向其他中小银行蔓延，对保持货币、票据、债券等金融市场平稳运行发挥了重要作用。

下一步，人民银行表示，将会同有关部门积极推动包商银行改革重组，同时抓紧补齐监管制度短板，加强中小银行股东管理和公司治理，推动中小银行健康发展。

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