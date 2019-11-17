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10月CPI上涨3.8%，全年目标为3%左右——

物价预期目标能实现吗？（经济数据辩证看④）

本报记者  朱  隽  王  浩  谷业凯

2019年11月17日04:22  来源：人民网－人民日报
 

　　国家统计局数据显示，今年10月，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.8%，涨幅比上个月扩大0.8个百分点；但从1—10月整体来看，CPI同比上涨2.6%，仍处于“3%左右”这一全年物价运行预期目标范围之内。

　　物价稳不稳，关系宏观经济，也是民生关切。正如习近平总书记指出的，“‘稳’的重点要放在稳住经济运行上，确保增长、就业、物价不出现大的波动，确保金融不出现区域性系统性风险。”物价稳，家家户户过日子心里才更有底，经济发展的“大盘子”才更加稳当。

　　当前物价形势怎么看？今年物价预期目标能否实现？记者进行了调查采访。

　　物价上涨主要受食品特别是猪肉价格带动，并非需求拉动

　　10月，CPI涨幅不仅较上月继续有所扩大，也创下了近93个月以来的新高。这个“3.8%”究竟该怎么看？

　　纵向看，正如国家发改委市场与价格研究所研究员郭丽岩分析，“今年头两个月我国CPI涨幅不到2%，随后6个月涨幅均在2%的平台波动。尽管9月、10月涨幅有所扩大，但前10个月平均CPI仅上涨2.6%。”

　　横向看，与其他新兴经济体相比，我国物价运行仍属平稳。数据显示，9月份印度的CPI上涨3.99%，南非的CPI上涨4.1%。

　　往深里看，当前我国物价出现了明显的结构性分化特征。

　　物价形势如何，居民感受最真切。

　　“菜价降了，苹果、梨这些水果也便宜了，就是猪肉还挺贵。”在南京江宁区的一家超市里，正在为全家挑选食材的市民张琦说。

　　“公司搬家，为了上班方便，我急匆匆找房，没想到租金跟去年比一点没涨。”租到满意的房子，北京工作的徐成明心中的石头落了地。

　　有的涨，有的稳，有的降，张琦和徐成明的感受印证着当前物价运行的分化特征。

　　交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟分析，综观10月份物价数据，食品价格同比上涨15.5%，涨幅扩大4.3个百分点；但非食品价格仅上涨0.9%，涨幅回落0.1个百分点。从食品内部看，分化的特征同样存在。猪肉价格依然在涨，10月份猪肉价格同比上涨101.3%，影响CPI上涨约2.43个百分点；鲜果、鲜菜价格呈回落态势，10月份鲜菜价格下降10.2%，鲜果价格下降0.3%，两项合计影响CPI下降约0.28个百分点。

　　唐建伟认为，食品价格和非食品价格分化加大，表明当前CPI上涨主要受食品价格带动，其中更多是受生猪疫情影响导致的供给冲击扰动，并非需求拉动。

　　猪肉价格上涨不会导致物价全面上涨，年底前供应有望逐步稳定和恢复

　　在10月份CPI涨幅中，猪肉价格的贡献率近2/3。有人担心，会不会发生连带效应，导致物价全面持续上涨？

　　首先要看清猪肉价格上涨原因。去年下半年以来，受非洲猪瘟疫情影响，生猪和能繁母猪存栏下降，产能减少。按照生猪生产周期，今年猪肉产量出现明显下滑。“供给偏紧，导致猪肉价格维持在高位。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥说。

　　那么，会否出现连带效应呢？受访专家表示，猪肉价格上涨的确会带动部分猪肉替代品的食品价格上涨。统计数据显示，10月份，牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉和鸡蛋价格均出现了不同程度上涨，同比涨幅在12.3%—21.4%之间，五项合计影响CPI上涨约0.41个百分点。

　　但物价全面持续上涨的情况不会发生。郭丽岩分析，“猪肉只是CPI商品篮子里的一种商品，肉价上涨可能对短期CPI产生扰动，但不会撼动物价总水平稳定的运行基础，不会导致物价全面持续上涨。”

　　公众还关心，猪肉价格何时能回落呢？

　　唐建伟说，“从猪粮比价来看，目前已近20∶1，远超出6∶1的盈亏平衡点，这将有效提振生猪养殖的积极性。从政策扶持看，近期各相关部门出台的鼓励生猪养殖政策将带动生猪养殖逐渐改善，促进猪肉供给恢复平稳。”

　　为解决“不敢养”“没地养”“没钱养”等问题，有关部门完善非洲猪瘟强制扑杀补助经费发放方式；明确取消生猪养殖附属设施用地15亩上限规定，在不占用永久基本农田的前提下生猪养殖可用一般耕地；强化政策性农业信贷担保服务，给予生猪养殖企业贷款贴息支持……一系列举措密集出台，促进生猪产能尽快恢复。

　　“从当前生产恢复省份增多、仔猪饲料产量和种猪销量回升等迹象判断，养猪场户补栏增养信心开始恢复。”农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，随着非洲猪瘟疫情进入相对平稳期，以及各项政策落地生效，预计今年年底前生猪产能将探底趋稳，猪肉市场供应有望逐步稳定和恢复。

　　农业农村部监测表明，目前，全国生猪存栏下降幅度明显收窄，能繁母猪存栏环比止降回升。10月份，生猪存栏环比下降0.6%，降幅较上月继续收窄，能繁母猪存栏环比增长0.6%。

　　有基础有条件将物价控制在全年预期目标范围内

　　受访专家表示，生猪从存栏到走向市场，还需要一段时间，但由于其他食品价格不具备全面上涨的基础，随着猪肉市场供应回归平稳，预计CPI涨幅回落的可能性较大。“到今年底，猪肉价格上涨或将继续抬高CPI月度同比涨幅，但这仍不会改变物价总水平中枢的稳定运行态势。”郭丽岩认为。

　　国家统计局新闻发言人刘爱华表示，“我们完全有基础、有条件、有信心实现全年预期目标，经济继续保持健康发展。”

　　受访专家普遍认为，我国CPI涨幅已连续多年低于3%，降低了居民的通胀预期，各领域已形成较强的供给能力，具备强大的稳物价基础，因此，当前和今后一个时期，价格保持总体稳定有比较好的基础。

　　——供给能力稳定。

　　农业生产形势较好。今年全国夏粮和早稻产量达16801万吨，同比增加60.6万吨。农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，预计全年粮食有望实现增产，总产量继续保持在6.5亿吨以上。粮食生产再获丰收将为保供给、稳物价打下坚实基础。

　　工业生产能力较强，工业消费品供给比较充裕，上涨动力有限。服务总供给与总需求相对稳定，供给更加多元，价格比较稳定。

　　——货币政策稳健。

　　10月末，广义货币（M2）余额194.56万亿元，同比增长8.4%，增速与上月末持平；狭义货币（M1）余额55.81万亿元，同比增长3.3%，增速比上月末低0.1个百分点。中国人民银行货币政策司司长孙国峰介绍，当前货币供应量和社会融资规模的增长与名义GDP增速基本保持匹配。稳健的货币政策为物价水平保持总体稳定提供有力支撑。

　　——价格改革深化。

　　粮价是百价之基。10月22日，安徽启动中晚稻最低收购价执行预案。今年的预案规定，中晚籼稻、粳稻最低收购价格分别为每50公斤126元、130元，与去年持平。

　　粮食最低收购价格改革理顺价格形成机制，让粮价形成逐步回归市场，“托市价”变成了“托底价”。重点领域价格改革持续深化，教育、医疗、养老等领域价格改革不断完善，一项项改革举措持续推进，保障价格总水平处于合理区间。

　　“保持物价特别是猪肉等重要民生商品价格基本稳定，保障人民群众尤其是困难群众的基本生活，事关千家万户切身利益，事关经济社会发展大局。”国家发展改革委新闻发言人袁达说，年初至10月下旬，各地已累计发放价格临时补贴约55亿元，很大程度上缓解了食品价格上涨对困难群众基本生活的影响。“下一步将根据需要及时采取调控措施，促进市场供应和价格稳定。”


　　《 人民日报 》（ 2019年11月17日 01 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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