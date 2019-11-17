原标题：网购再升级 释放消费新潜力

今年的“双11”，各大电商平台的交易数据再创新纪录：11日全天，阿里巴巴旗下平台交易额超2684亿元；自11月1日零时至11日24时，京东平台累计下单金额达2044亿元；苏宁易购1小时订单量同比增长89%。

庞大交易额的背后是巨大的消费潜力。数据显示，2018年，最终消费支出对我国GDP增长的贡献率已达到76.2%，内需市场的扩张已经成为中国经济稳步增长的核心驱动。从整个行业来看，互联网消费依然保持着较快增长，截至2019年6月，我国网络购物用户规模达6.39亿人，较2018年底增长2871万人，占网民整体的74.8%。

在数量增长的同时，我们也能看到，网络购物自身也在发生着嬗变，正是这种变化，推动了网购的升级，释放了更多的消费潜力。

“在地域方面，以中小城市及农村地区为代表的下沉市场拓展了网络消费增长空间，电商平台加速渠道下沉；在业态方面，跨境电商零售进口额持续增长，利好政策进一步推动行业发展；在模式方面，直播带货、工厂电商、社区零售等新模式蓬勃发展，成为网络消费增长新亮点。”中国互联网络信息中心主任曾宇说。

网络购物不仅影响着消费者，也深刻影响了生产者和销售者。在安徽德力日用玻璃股份有限公司的生产线上，一排排非常规尺寸的带盖玻璃碗排列整齐。德力高级副总裁程英岭告诉记者：“一般市售玻璃碗的容量都是720毫升，但这一款是1.5升，这是根据拼多多提供的消费者偏好数据，‘量身定制’的新产品，销售情况特别好。”

不止拼多多，其他电商平台也在开足马力，回应消费者高涨的“买买买”热情。

下沉市场消费者被更多纳入服务考量。京东零售集团平台业务中心负责人韩瑞坦言，下沉市场用户愈发提升的消费需求，成为电商平台的重要机遇，“为了满足下沉市场用户对高性价比产品的需求，我们对‘大秒杀’业务进行了升级，‘京东秒杀’占据京东首页的黄金位置，‘品牌闪购’则是以品牌特卖为核心的促销频道，此外包括直播带货、内容‘种草’等方式，都在让商品更多渠道地触及下沉市场消费者”。

电商平台也在通过进一步整合线下零售业，以新的业态来响应消费者新的需求。苏宁易购总裁侯恩龙表示，今年“双11”，苏宁将首次实现“场景零售”，打造自己的“1小时场景生活圈”，“依托300个城市社区覆盖，超1万家门店仓+前置仓布局，苏宁可以承诺1公里内30分钟送货到家”。

(责编：董思睿、夏晓伦)