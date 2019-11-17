发改委：提高PPP项目科学性 为PPP健康发展创造良好环境

人民网北京11月17日电 （记者乔雪峰）国家发改委副秘书长高杲11月16日在第四届中国PPP论坛开幕式上表示，近年来国家发展改革委会同有关部门推广PPP模式，不断强化对PPP操作的制度约束和规范引导，积极鼓励民间资本参与PPP项目，在铁路、林业等领域推广了一批试点示范项目。国家发改委下一步工作重点集中在指导各地提高PPP项目科学性以及为PPP健康发展创造良好环境上。“在本周三刚刚召开的国务院常务会议上，决定降低部分基础设施项目最低资本金，这项政策的出台有助于解决包括PPP项目在内的本项目资本金筹措。”

清华大学副校长彭刚表示，生态环境治理和保护，单靠公共财政难以有效解决。在生态环境的治理和保护的领域引入PPP模式，调动社会资本参与，是助力绿色可持续发展的准则。业内研究的重点在如何解决投资回报机制的规划、技术与模式创新不足、同质化竞争等方面。

国家发展改革委原副秘书长范恒山认为，绿色发展应该把人类平均寿命作为衡量它的质量和水平的一个标准，这就是推动绿色发展的工作基点。

国家发展改革委投资司副司长韩志峰从规范和创新两个角度来辩证分析中国未来PPP的发展，他表示，要从五个角度把握创新：第一，创新是PPP的本质要求；第二，创新要把握PPP的核心理念；第三，创新是全方位的；第四，创新是开放性的；第五，创新要守正出奇。在谈及规范时，韩志峰同样提出五个角度：第一，牢固树立规范的意识；第二，准确把握规范的红线；第三，合理保持规范的稳定；第四，积极做好规范的疏导；第五，努力提升规范的层次。

据主办方介绍，此次论坛共分一个主论坛和两个圆桌论坛，主论坛围绕“绿色PPP与区域可持续发展”展开，两个分论坛分别是“PPP在生态环保领域的研究与应用”、“PPP助力区域可持续发展”，旨在回顾我国PPP发展历程，分享实践经验和理论成果，促进各界交流与探讨。

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