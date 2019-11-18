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全年粮食总产将达1.3万亿斤以上，延续连年丰收好形势——

粮食生产能否保持后劲？（经济数据辩证看⑤）

本报记者  顾仲阳  郁静娴  葛孟超

2019年11月18日04:32  来源：人民网－人民日报
 

　　又是一个丰收年！

　　中国经济“三季报”数据显示，全国夏粮和早稻同比增产60.6万吨。当前秋粮收获接近尾声，全国粮食丰收已成定局，预计全年粮食总产量达到1.3万亿斤以上，延续连年丰收的好形势。

　　手中有粮，心中不慌。正如习近平总书记强调的：“解决好十几亿人口的吃饭问题，始终是我们党治国理政的头等大事。”“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。”今年全国粮食生产再获丰收，对于保供给、稳物价、惠民生、增信心发挥着重要基础支撑作用，为我们应对各种风险和挑战赢得主动。

　　今年粮食总产“含金量”更高

　　最新农情调度显示，截至11月14日，北方收获基本结束，南方双季晚稻已收获完成84.4%，今年全国粮食总产将连续第五年稳定在1.3万亿斤以上。“同样是1.3万亿斤，今年的‘含金量’不一样。” 农业农村部种植业管理司副司长刘莉华分析：

　　——结构更优。从“吃得饱”转向“吃得好”，农业供给侧结构性改革深入推进，把少的、好的调上来，让多的、非优势的减下去。去年全国调减非优势区水稻800多万亩、玉米400多万亩，今年继续调减；大豆、薯类、优质饲草等短缺品种补位，今年大豆种植面积增加1000万亩。田野上的加减法，换来产业布局的一手好牌，无效供给少了，有效供给更多了。

　　——生产更绿。今年，我国继续实施耕地轮作休耕试点3000万亩，化肥和农药使用量实现负增长；小麦播种药剂拌种、种子包衣等节药技术推广比例87%，比上年提高2个百分点；全国畜禽粪污资源化利用率超过70%。节水、节肥、节药等绿色生产方式广泛推广，农业的生态底色越发鲜明。

　　田野里的农民感受最直接。“看这秆青籽黄，熟相好！”安徽颍上县鲁口镇种粮大户李士雨，站在节水抗旱稻田边感叹，这稻子产量不减，米质更好，还可节省50%以上的灌溉水，真是不错。

　　——质量更高。尽管今年全国夏粮播种面积略减，但得益于单产水平的恢复性增长，夏粮总产量同比增长2.1%。市场导向提质量，全国优质专用小麦比例达到33%，比上年提高3个百分点。今年前三季度，全国新认证绿色食品产品11998个、有机产品3197个、农产品地理标志产品255个，“三品”总数超过4万个。今年以来农产品质量安全例行监测总体合格率保持在97%以上。

　　“党的十八大以来，我们坚持‘以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑’的国家粮食安全战略，可以说，我国正处在历史上粮食安全形势最好的时期。”国家粮食和物资储备局局长张务锋表示。

　　“总体上看，我国粮食供给能力有保障。”国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆分析，看总量，粮食总产连续五年稳定在1.3万亿斤以上，标志着综合生产能力站上一个新台阶。看人均，目前我国粮食人均占有量超过940斤，高于世界平均水平。看自给率，我国水稻、小麦、玉米三大谷物自给率保持在98%以上，确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”。

　　粮食产需仍将维持紧平衡

　　粮食连年丰收，又站上1.3万亿斤台阶，是否可以高枕无忧？

　　中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥说，从中长期看，我国的粮食产需仍将维持紧平衡态势，确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松。

　　从需求端看，粮食需求呈刚性增长趋势。《国家人口发展规划（2016—2030年）》指出，人口对粮食供给的压力持续存在。农业农村部预计，未来10年，工业饲料产量及消费量将持续增加。不仅是总量问题，随着消费不断升级，人们更追求吃得好、吃得健康安全，对粮食的结构性需求更加多元、多样。

　　从供给侧看，资源环境约束趋紧，农业阶段性供过于求和供给不足并存。我国以占世界9%的耕地、6.4%的淡水资源，养育了世界近1/5的人口，但在持续高产背后，一些地方出现了地下水超采、黑土层变薄等问题。另一方面，农业生产成本上升，“谁来种地”问题凸显，这对提升粮食供给体系带来新挑战。

　　难题怎么破解？新时期，粮食生产从增产导向转向提质导向，加快实现“旧动能”向“新动能”的转换。

　　——把握好量与质的关系，让中国饭碗不缺粮、装好粮。稳住耕地，确保15.46亿亩永久基本农田数量不减少、质量不下降，建设高标准农田，推广休耕轮作，将耕地质量提升1—2个等级。科技增粮，提升单产，新品种不断迭代，良种、良法、良机配套，农业科技进步贡献率达到58.3%。推进经营体系改革，221万多家合作社辐射带动全国近一半的农户，超过40%的耕地实现适度规模经营，更多标准化技术落户田间。“粮食生产内涵式发展道路越走越宽，有效供给能力不断增强。”叶兴庆说。

　　——处理好生产与生态的关系，让粮食丰收更可持续。摆脱资源紧箍咒，全国普及秸秆还田、地力培肥土壤改良等综合配套技术，推广测土配方施肥、保护性耕作等绿色技术，为土地持续“减肥”“节药”、补充“营养”。到2030年，农田灌溉用水有效利用系数将提高到0.6以上，农业源氮、磷污染物排放强度和负荷将分别削减30%和40%以上。广袤田畴不断积蓄粮食可持续发展新能力。

　　——衔接好供与需的关系，更好满足消费升级。大米要吃绿色品牌，做面包要用优质高筋粉……通过统筹粮食生产、储备、流通三个能力建设，强化全产业链，优化供给体系，在更高层次上实现粮食供需动态平衡。

　　一片片田野种出放心粮。“现在客户扫下二维码，就能看到从种到收再到加工的全过程，质量放心，自然愿意多掏钱。”黑龙江省延寿县信合有机稻米专业合作社理事长姚宏亮说。在全国，农产品质量安全追溯体系不断完善，3.7万家龙头企业带动越来越多的农产品实现“好质量看得见”。

　　一家家工厂带动质量兴粮。在山东西王集团，从玉米淀粉、食用葡萄糖到结晶果糖、玉米油，一颗玉米变身一系列高附加值健康产品，广受消费者欢迎。增品种、提品质、创品牌，到2020年，全国粮食优质品率将提高10个百分点左右，粮食加工转化率将达到88%。

　　李国祥说，粮食生产发力供给侧，加快从“高产”向“优质、高产”并重转变，着力构建更高层次、更高质量、更可持续的粮食安全保障体系，“我们完全有条件、有能力、有信心筑牢国家粮食安全防线。”

　　藏粮于地，藏粮于技，确保产得出、供得上

　　连年高位运行，未来粮食生产还有后劲吗？

　　“粮食安全的根基是‘能力安全’，要确保任何时候都能产得出、供得上。”叶兴庆认为。

　　确保产能安全，我国谋篇布局，持续发力。

　　——藏粮于地，牢牢守住耕地红线。

　　“把高标准农田建设好，实现‘一季千斤，两季吨粮’，就可以基本上保障粮食收成，这是我们的看家底数。”农业农村部部长韩长赋说。到2022年，我国将建成10亿亩高标准农田。目前已建成6.4亿亩，粮食亩产提高约100公斤。同时，我国划定了10.58亿亩的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，“两区”建成后，可保障我国95%的口粮、90%的谷物消费量。

　　——藏粮于技，提升粮食生产能力。

　　第三代杂交水稻日前首次公开测产，1046.3公斤的亩产充分展示了我国粮食生产巨大的增产潜能。该项目负责人李新奇介绍，我国目前水稻平均亩产500公斤左右，普通农民种植第三代杂交水稻亩产可达800公斤。

　　中国农科院农经所研究员王秀东介绍，随着我国由世界农业科技大国向强国大步迈进，土地产出率还有提升空间，据测算，通过提高农业技术到户率，粮食单产还可提高10%以上。

　　——调动积极性，不让抓粮种粮者吃亏。

　　中央一系列强农惠农富农政策不断加力：抓粮抓重点，取消主产区粮食风险基金地方配套，每年为主产区减轻负担近300亿元，建立产粮大县、产油大县、制种大县等综合奖励政策体系，不让重农抓粮吃亏。稳粮稳农民，完善稻谷、小麦最低收购价政策，建立玉米、大豆“市场化收购+生产者补贴”机制，今年安排180亿元农机购置补贴资金，有力保护农民的生产积极性。王秀东认为，下一步要加力实施导向鲜明的政策举措，加强精准施策，更好激发抓粮种粮的积极性。

　　“有了数量充足的高质量耕地，有了强有力的科技支撑，有了积极性高的种粮抓粮队伍，大国粮仓一定会根基稳固，我们的饭碗就能端得牢牢的。”李国祥说。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月18日 01 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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