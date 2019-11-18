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南疆 特色亮起来 游客自然来（经济聚焦）

本报记者 李亚楠 白之羽 韩春瑶

2019年11月18日04:43  来源：人民网－人民日报
 

　　来到新疆，湖泊、雪山、沙漠、胡杨林，一幅幅自然美景令人心旷神怡；交河故城、喀什老城、罗布人村寨，一处处人文景观让人流连忘返……

　　近年来，新疆旅游业实现快速发展。新疆维吾尔自治区文化和旅游厅发布的数据显示，今年1—10月，新疆共接待游客2.02亿人次，同比增长42.62%；实现旅游收入3417.27亿元，同比增长43.39%。

　　作为新疆旅游业发展的重要支撑，南疆旅游资源非常丰富。近日，记者走访南疆多地，发现当地旅游业在发展中亮点频现，成为促进当地经济发展的“助推剂”。

　　标准化改造 老城焕发新生机

　　漫步在暖黄色调的喀什老城，街道两旁商铺的店主正在热情地招揽顾客，放学的孩子向游客主动打着招呼。

　　在喀什老城的阿热亚路上，一家名为“古丽的家”的店面格外显眼。沙拉麦提古丽是这家店的主人。2017年3月，她租下这处约300平方米的传统民居，办起老城中第一个家访式旅游点。

　　走进“古丽的家”，摆满茶座的长条桌上，葡萄干、巴旦木等各种干果应有尽有，游客可以边品茶边欣赏歌舞表演。沙拉麦提古丽说，“明年我准备把店面改造成民宿，为游客们带来更好的旅游体验。”

　　“垃圾靠风刮，污水靠蒸发，水管墙上挂，解手房顶爬”，这曾是老城居民生活的真实写照。2010年，喀什老城启动改造工作，至2017年全面完成。

　　喀什老城管委会副主任陈章凯介绍，老城改造之后家家户户通了自来水、天然气，设计了卫生间、下水道，房屋改造后不少居民将一楼作为商铺出租或自营，二楼和三楼自住，实现了在家门口就业。现在整个老城核心区居住着1.2万户4万多人，仅600米长的阿热亚路上商家就达到300家左右。

　　深圳对口支援喀什地区前方指挥部总指挥杨春生表示，旅游带动了资金流、人流、物流，促进了民族之间的交流交往交融，喀什老城将带动南疆地区特别是喀什地区的旅游发展。

　　品牌化经营 夜市也能走出去

　　“华灯初上时，香味正诱人。”在和田市，夜间经济发展正红火。

　　晚上9点，和田夜市（环湖店）座无虚席，由专业文工团准备的歌舞表演在这里准时上演，身着鲜艳民族服饰的演员们走上大厅舞台中央，为市民和游客接连奉上一个个精彩演出，赢得了观众此起彼伏的欢呼和掌声。

　　和田夜市（环湖店）是新夜市，于今年1月9日开门营业。在这里，人们不仅能品尝到烤肉、烤馕、抓饭等特色新疆美食，还能欣赏到地道的新疆歌舞。

　　移步位于和田市人民西路北侧的老夜市，眼前的场景同样热闹。占地4600多平方米的拱形大棚下，260家新疆南北、全国各地的美食小吃沿着两侧一字排开，往来游客络绎不绝。

　　2016年10月至2017年2月，针对遇到刮风下雨以及沙尘天气无法正常营业的状况，和田市对当时的露天夜市进行了提升改造。夜市相关负责人介绍，“改造后的夜市大棚内配置了暖通系统和清洁排烟系统，摊主营业和食品卫生都更有保障。现在老夜市每晚平均客流量达到4000到5000人，每晚的营业额达到20万元左右。”

　　“和田夜市”在活跃地方经济的同时，也是一个帮助困难群众实现就业、脱贫致富的平台。“夜市的餐车、桌椅由政府统一采购，每月摊位费只有700元，我每个月都可以有稳定收入。”在老夜市工作已有5年的摊主未日班·吾布力说。

　　现在，“和田夜市”正以品牌化经营为手段，实现了走出和田。今年5月，天津市宁河区运河美食街正式营业，引入的“和田夜市”有12个摊位，面积占美食街的1/7左右，开业当晚总营业额就达4.3万元。

　　绿色化发展 生态更优更宜居

　　中午时分，库尔勒市杜鹃河波光粼粼，数十只白天鹅在河中畅游。到了天鹅进食时间，库尔勒市园林局园林监察大队天鹅护卫队队员祖莱古丽·吐尔逊提着为天鹅定制的白皮馕，疾步来到岸边。一声哨响，天鹅像听懂似的纷纷游了过来。祖莱古丽把白皮馕分发给市民和游客，大家将其掰成小块，向天鹅投去。天鹅的叫声，游客的笑声，在河面来回荡漾。

　　祖莱古丽介绍，从2006年开始，野生天鹅已经连续14年来到库尔勒市杜鹃河越冬，去年最多达到460多只。由于这里地处市中心，当地专门组建了护卫队，保护天鹅顺利越冬。

　　越来越多的天鹅选择到这里过冬，还得归功于库尔勒市持续不断的生态建设。近年来，库尔勒市确立了“环保优先、生态立市”的发展理念，实施“三河贯通”工程，打造生态宜居城市。截止到今年初，库尔勒林地面积达214.04万亩，森林面积184.37万亩，森林覆盖率达18.19%。

　　生态环境更优，库尔勒市旅游发展也上了一个新台阶。库尔勒市围绕河道周边，发展休闲旅游产业，餐饮美食、夜间游船、灯光秀等吸引了越来越多的游客前来。今年初至9月底，库尔勒市旅游接待人数达588.03万人次，旅游收入29.02亿元，同比分别增长66.64%和93.6%。

　　各具特色的旅游亮点，不断丰富的旅游项目，将为游客带来更多的选择和体验。新疆文旅厅党组书记、副厅长吴华敏表示，将进一步完善旅游基础设施、规范旅游市场秩序、提升文旅融合发展，不断推动新疆旅游业高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月18日 10 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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