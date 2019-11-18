税费减下来  获得感提上去（财经眼）

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增值税改革新增减税7035亿元、小微企业普惠性政策新增减税1827亿元、新增社保费降费2725亿元……今年前三季度，我国累计新增减税降费17834亿元。在国内外经济形势复杂多变的情况下，减税降费政策充分发挥了逆周期调节作用，更直接更有效地惠及广大纳税人、缴费人，稳定了经济发展预期。那么，减税降费带给企业的获得感有多少？税费红利能否激发增长动力？如何继续落实落细减税降费政策？记者采访多地企业和相关专家，探寻减税降费政策的落地情况。

制造业减负明显

制造业新增减税占总额的31.36%，税负同比下降1.08个百分点

前3个季度出口成交额达到3.5亿美元，同比增长38%——面对国际市场风云变幻，山东豪迈科技公司立足主业，坚持依靠自主创新实现逆势上扬，而减税降费力度的不断加大，更给了企业实现高质量发展的充足动力。目前，豪迈科技公司旗下又一处工业园区在紧锣密鼓建设中，公司规模持续扩大。

“今年国家实施更大规模减税降费政策以来，豪迈科技享受多项税收优惠政策，合计减税1.5亿多元，为公司科技创新和发展注入新动力。”豪迈集团董事长张恭运感慨道，减税降费是国家对企业实实在在的支持，加速了企业流动资金运转，让豪迈在自主创新上更有底气。

与豪迈一样，今年以来许多企业都明显感受到更大规模减税降费带来的实打实获得感。今年前三季度，全国累计新增减税降费17834亿元，其中新增减税15109亿元，新增社保费降费2725亿元。随着税费负担的不断降低，企业得以更好地轻装前行，加速转型升级，减税降费促发展、激活力的效应进一步显现。

——负担更轻，减税降费为企业降低成本。

满载1100吨赖氨酸，“赤满欧”国际货运班列缓缓驶离内蒙古赤峰市保税物流中心铁路运输基地。作为一家从事玉米淀粉、赖氨酸等生产销售的企业，伊品生物的产品远销俄罗斯、越南等国家，赖氨酸在国际市场上的销售额保持每年30%的增长速度。

“企业腾飞的背后，是减税降费政策带来的强大竞争力。”伊品生物财务经理高财告诉记者，近年来受原材料价格、人工成本上涨等因素影响，公司资金一度十分紧张，增值税降率等一系列减税降费政策的落地，以及高效的退税办理流程，大大缓解了公司的资金压力，使公司生产经营成本不断降低。

国家税务总局公布的数据显示，前三季度，我国各行业门类税负水平同比均实现不同程度的下降。其中，制造业新增减税4738亿元，占新增减税总额的31.36%，行业税负同比下降1.08个百分点。批发零售业新增减税3258亿元，占新增减税总额的21.56%，行业税负同比下降3.27个百分点。

——动能更强，减税降费促企业加快创新。

作为中国制表工业的先行者，天津海鸥表业集团已经走过60年发展历程，从第一只国产手表到第一只出口手表，海鸥始终坚持自主创新。

“每年研发投入能带来530多万元减税款，让我们购进生产设备、加大研发投入的现金流更加充沛，海鸥先后研发制造出陀飞轮表、三问表、万年历表和2.5毫米薄型自动表等高端技术产品。”集团总经理王钢告诉记者，目前海鸥集团具有自主知识产权的产品已达到1000多种，多种产品和技术已达到世界领先水平，“走出去”的步伐越来越坚实。

为鼓励企业加大研发投入，近年来，我国多次优化调整研发费用加计扣除等鼓励创新政策，并于去年将研发费用加计扣除比例提高到75%的政策享受主体扩大至所有企业。这意味着，企业每投入100元开展研发活动，税前扣除额度从过去的150元提高到175元，对大部分企业来说，减税红利比以前多了一半。今年前三季度，45%的制造业纳税人将减税降费红利用于增加研发投入。税务部门监测的10万户重点税源企业前三季度研发费用同比增长19.3%，增幅较2018年全年提高3.4个百分点。

——信心更足，减税降费让企业预期更稳。

河钢集团是我国高端精品钢材制造基地之一，连续11年跻身世界500强。“减税降费政策落地后，集团有了更多资金投入到环保升级改造，进一步提升了绿色发展水平。”河钢集团总会计师刘贞锁对企业前景满怀信心，今年增值税税率降低后，企业预计全年可少缴增值税11亿元，由此减少的城建及教育附加税费将为企业全年增利1.33亿元左右。

在经济下行压力加大背景下，减税降费政策落地生根，稳定了经济发展预期。税务部门调查数据显示，92.2%的纳税人认为减税降费对企业生产经营活动产生了积极影响，提振了市场主体信心。

“作为推进供给侧结构性改革的重要举措，减税降费既是实体经济的迫切需要，也是高质量发展的重要动力。”上海财经大学公共政策与治理研究院院长胡怡建表示，今年以来，我国减税降费效应持续释放，特别是深化增值税改革，重点降低了制造业、交通运输等行业税率，这对促进转型升级、激发市场活力和社会创造力具有明显作用。

据上海财经大学公共政策与治理研究院近日发布的《中国增值税减税政策效应季度分析报告》预测，增值税改革将在未来三年左右的时间内持续推动我国经济增长。其中，在宏观经济方面，可以累计推动GDP增长0.362%，若以2018年数据推算，相当于推动我国GDP增加3014亿元。与此同时，减税还会通过带动利润、就业增加等方式来影响居民的收入水平与消费水平，2019年增值税改革会使当年我国居民消费增长1.413%。

民营经济显著受益

新增减税总额中，民营经济纳税人占比为64%

在减税降费规模持续扩大的同时，今年减税降费政策直击当前市场主体的痛点和难点，切实做到让市场主体特别是小微企业有明显减税降费感受，政策公平性和普惠性大大增强。

税务总局的数据显示，前三季度，包括民营企业和个体经济在内的民营经济纳税人新增减税9644亿元，占新增减税总额的64%，受益最大。其中，小微企业普惠性减税政策受益对象大多是民营经济，前三季度，民营经济享受该政策新增减税1619亿元，占比达88.61%。

“一年前我参加了民营企业座谈会，并在会上作了发言，如今大家最为期待的减税降费政策落实到位，给我们送了一个大‘礼包’。”安徽艾可蓝环保股份有限公司董事长刘屹感受颇深，“今年我们预计减税规模达2200多万元，节省下来的资金全部投入研发创新，艾可蓝先后入选专精特新‘小巨人’企业、2019世界制造业大会企业成长之星名单，在环保行业走出了一条快速发展之路。”

不仅是该减的税费切实减掉，能缓的税费也允许缓缴。在浙江，税务部门对确有特殊困难而不能按期缴纳税款的民营企业，依法办理税款延期缴纳，积极帮助企业缓解资金压力，为企业解决燃眉之急，帮助企业实现更好发展。

“我们民营企业得到了力度空前的税收政策支持，真是雪中送炭。”浙江常山众卡运力供应链管理有限公司负责人王拥军说，企业近期向税务局申请延期缴纳税款共计3560万元，税务局2个工作日内就完成了审批，企业资金链一下子轻松下来，今年日子好过了。

在近年来的减税降费政策实施过程中，小微企业受到精心呵护，今年以来，小微企业普惠性减税政策持续推进，为创新创业创造添了“一把火”。数据显示，前三季度，全国新增市场主体（含个体工商户）办理过涉税事项的有776.7万户，月均新增86.3万户。减税降费政策增强了创业意愿，提高了市场主体活跃度，创造了更多的就业岗位。

刘珺是一名80后创业者，从小吃着妈妈水饺长大的她，想把“妈妈的味道”传递给更多人。2016年，她回到家乡新疆北屯，创办了北屯市南湖湾食品有限公司，主营水饺、馄饨等食品加工。

“这两年出台的减税降费政策对我们这种创业初期企业来说，真是太给力了！”刘珺给记者算了一笔“减税账”——今年增值税小规模纳税人起征点提高以及“六税两费”减征等一系列税收优惠政策出台后，仅上半年就给公司减免了5万多元税款；小微企业普惠性税收减免政策预计每年还给公司减税近10万元。“小微企业利润小，每一笔省下来的资金都意味着增加了成百单生意的利润。”刘珺对创业前景充满信心。

中央财经大学教授樊勇表示，民营企业是中国经济实现高质量发展的重要推动者，实施更大规模减税降费等一系列政策措施，积极释放政策红利，提升了经济发展的活力、动力。

减税“红包”轻松到手

税收营商环境持续优化，超九成企业纳税人满意度明显提升

减税降费的获得感不仅来自真金白银，企业今年感受更加深刻的，还有税收环境的不断变化，让减税降费“红包”更加轻松便捷地到手。

“以前一算企业减税情况头就大，算来算去还总担心哪个数据没算对，现在好了，在电子税务局输入所属月份就可以查询当月的减免税数据，我们财务人员轻松多了。”云南绿色高性能混凝土股份有限公司镇雄县分公司的财务负责人马典对当地税务部门的减税计算“神器”连连称赞。说话间，电脑屏幕上已经跳出减税情况，数据显示，该企业因2019年新增减税政策已享受增值税、城市维护建设税、教育费附加等税费减免106.89万元。

“多跑网路，少跑马路”。在落实减税降费政策过程中，各地税务部门充分利用电子税务局平台，方便纳税人足不出户享红利。马典所使用的，就是云南省税务部门在电子税务局应用中新增加的“减税降费红利账单”模块，每个征期结束后按月更新和推送减税数据，确保减税政策及减税情况“新鲜直达”纳税人手中。该模块自8月29日正式上线以来，已向全省84万余户享受到减税红利的企业推送了三期红利账单，涉及数据218万条。

如今，减税“红包”网上领已经不是什么新鲜事，越来越多的地方在不断创新网上服务方式，让企业快速便捷享受税收优惠。11月4日，国务院办公厅发出通报，对国务院第六次大督查发现的32项典型经验做法给予肯定，其中，内蒙古自治区推行“i税服务平台”便捷服务纳税人获通报表扬。该平台借助手机等移动互联网终端，在网上办税的基础上，优化整合现有征纳沟通渠道，打通包括减税降费等各项税收业务与纳税人、缴费人之间的“最后一公里”，为纳税人、缴费人提供宣传培训、涉税业务咨询、涉税事项提醒、推送红利账单等个性化服务。到今年年底，内蒙古全区80%以上的有效纳税人、缴费人将使用“i税服务平台”。

出口退税当天申报当天到账、小微企业享受普惠性减税无需审批……一系列放管服改革的实招，为企业进一步抢出了时间、降低了成本，受到纳税人普遍好评。国家税务总局委托第三方开展的2019年纳税人满意度专项调查结果显示，超九成企业纳税人满意度明显提升，12366纳税服务热线、办税服务厅服务、最多跑一次、申领增值税发票、纳税申报表等指标得分全面提升。

近期，世界银行发布《全球营商环境报告2020》，我国营商环境全球排名由去年的第四十六位上升至第三十一位，其中纳税指标排名在前两年提升的基础上，今年再度提升9位，实现“三连升”。世界银行认为，纳税指标排名提升的主要原因一方面是中国出台了更大规模减税降费政策措施，另一方面是中国税务部门在落实减税降费、持续推进纳税便利化改革等方面取得了明显成效。

“好的营商环境就是生产力。优化营商环境是一项系统工程，税收管理服务是其中的重要内容。”中国社会科学院财经战略研究院副院长杨志勇表示，近期公布的《优化营商环境条例》专门对落实减税降费、改进纳税服务等作出规定，这将对推动各项税费减免政策进一步落实，促进税务机关持续改进征管服务、改善税收营商环境、帮助市场主体成长，发挥极为重要的推动作用。

“实施积极的财政政策，减税降费是重要措施之一，应当继续落实落细减税降费政策。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红认为，下一步，要靠深化改革推动减税降费更好落地，通过理顺财权与事权的关系，释放更多减税降费空间，为激发企业活力创造良好环境。

《 人民日报 》（ 2019年11月18日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)