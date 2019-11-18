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细数减税降费大“红包”（延伸阅读）

本报记者  吴秋余

2019年11月18日04:47  来源：人民网－人民日报
 

　　今年以来，国家大力实施减税降费，有效减轻企业负担，增加居民收入，成为深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的重要举措。主要的减税降费举措包括：

　　——个人所得税专项附加扣除。今年1月1日起，个人所得税专项附加扣除政策实施，纳税人可享受子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金，以及赡养老人等6项专项附加扣除。今年前三季度，个人所得税两步改革叠加新增减税4426亿元，人均减税1764元。

　　——小微企业普惠性减税政策。1月18日，财政部、国家税务总局发布通知，实施小微企业普惠性税收减免政策，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税，同时放宽可享受企业所得税优惠的小型微利企业标准，预计每年可再为小微企业减负约2000亿元。今年前三季度，小微企业普惠性政策新增减税1827亿元。

　　——深化增值税改革。4月1日，深化增值税改革正式实施。此轮深化增值税改革主要包括降低增值税税率水平，将制造业等现行16%的税率降到13%，将交通运输业等现行10%的税率降到9%，保持6%一档税率不变。同时，扩大进项税抵扣范围，试行期末留抵退税制度，对生产、生活性服务业进项税额加计抵减，确保所有行业税负只减不增。前三季度，增值税改革新增减税7035亿元（其中，去年5月1日调整增值税税率翘尾减税1184亿元，今年深化增值税改革减税5851亿元）。

　　——降低社会保险费率。5月1日起，我国降低城镇职工基本养老保险单位缴费比例，单位缴费比例原高于16%的省份可降至16%。同时，继续阶段性降低失业保险和工伤保险费率。据测算，此项改革措施今年有望为企业减负3000多亿元。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月18日 18 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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