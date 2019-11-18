原标题：“新官要理旧账”——四川广安重拳整治房地产领域“老大难”

新华社成都11月17日电（记者袁波、陈地）“拖了将近10年的房产证真的办好了？”近日，当听说不动产权证已办好时，四川广安市翠屏花园小区69岁的居民肖克林直呼不敢相信，“终于盼来了，证办好了，住着才有安全感呐！”

据了解，肖克林居住的小区属于单位集资建房，2010年6月完工，共有264户。由于当时土地供应、建设程序等不规范，项目建设手续不齐，工程技术资料不全，而且私下买卖房屋很普遍，有的甚至倒了几次手，一系列问题导致办证拖延了近10年。

如今，肖克林的安全感，源自广安近期开展的聚焦解决群众意见集中、覆盖面宽、反映强烈的问题，房地产领域首当其冲。今年1至9月，广安全市受理房地产诉讼3808件，接待房地产信访179起，收到涉房地产舆情1026条，集中于“延迟办证”“烂尾楼”等问题。

“这次是动真格的了。”广安市住房和城乡建设局副局长刘运举说，此次整治坚持“开发商的违规行为不影响群众办证”的原则，成立了市政府主要领导任组长、相关职能部门为成员的房地产市场综合监管工作小组，并组建工作专班集中办公，采取“清单制+责任制”方式，从今年8月开始集中3个月时间，对房地产领域“延迟办证”“烂尾楼”等问题拉网式排查，一个楼盘一个方案，坚决减存量、遏增量。

广安市住房与城乡建设局房产科科长唐大江表示，以翠屏花园小区为例，不管房屋中间转手几次，均以现在住户进行房屋产权登记，“目前总证、分证均已打印完成”。

刘运举介绍，专项整治开展以来，全市共约谈开发企业20家，暂停网签备案项目12个，追缴土地出让金2790万元、契税2989万元、住宅专项维修资金255万元。目前，广安市72个房地产延迟办证项目已有21个办理不动产登记证，其余也正在紧锣密鼓的推进中。

除了“延迟办证”，“烂尾楼”是当地房地产领域又一个难啃的“骨头”。

广安区新天地小区三期2012年施工，预计2016年年底交房。但由于建设中开发商资金链断裂，工程烂尾，资金缺口达4500万元，一烂就是好几年。对于很多老百姓来说，一套房就是一辈子的积蓄，交了钱却迟迟没有新房子住，苦不堪言。

日前，小区住户陈伟又到新天地小区三期工地现场，惊喜地发现工程居然复工了，“房子对我们来说是安生之所，‘烂尾楼’现在复工，全家人悬着的心终于可以放下了！”

原来，广安区规范和整治房地产秩序工作专班8月底便进驻新天地项目片区。负责人陈明介绍，通过多方协调，新的施工单位已进场施工，目前新天地三期主体建筑已完工。

“我们一方面协调各个部门运用综合手段督促开发商加快筹集资金，另一方面在银行开通了由政府部门、业主代表、开发企业共同监管的银行账户，确保资金都使用在项目上。办法，总比困难多嘛！”陈明说。

近期，广安市结合正在开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，坚持“新官要理旧账”，规范房地产市场秩序。市委书记李建勤说：“我们就是要坚持聚焦民意找问题，办群众最关心的事；集中力量打硬仗，谋群众最切身的利。”

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