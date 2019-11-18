原标题：土鏊子“变身”电鏊子 沂蒙山区椿树沟煎饼飘香

新华社济南11月17日电 题：土鏊子“变身”电鏊子 沂蒙山区椿树沟煎饼飘香

新华社记者王志

在沂蒙山区山东省蒙阴县垛庄镇椿树沟村，村民何庆忠家的电鏊子飞快旋转，飘香的烙煎饼让等候的游客们垂涎欲滴。“过去土法烙煎饼用的都是土鏊子，火候不好掌握，关键是煎饼产量有限不够卖。现在换成了电鏊子，没了烟熏火燎不说，更省时省力。”何庆忠说。

烙煎饼从“有烟时代”到“无烟时代”，农网改造升级诉说着这个藏在大山皱褶里小山村的生活方式之变。椿树沟是位于老革命根据地沂蒙山望海楼子主峰北麓的一个偏僻自然村，因村子所处的山沟里椿树较多，由此得名椿树沟。

椿树沟仅有16户人家，虽然在20多年前就通上了电，但也只是从山下大庄黄姑庵村接上来两股线，照照明就凑合了。2002年，蒙阴县供电公司为椿树沟装上了一台30千伏安的变压器，这个小山村告别了低电压的困扰。

“用电最多的时候就是每年除夕夜，村里每家每户在外工作、上学的人都回来过年，不光电视都开着，还用上了电暖气，但村里好几年没停过电了。”村民刘宗胜说。

2008年，椿树沟发展起以板栗、蜜桃为主的果品种植业，但每到果树浇灌季节，生产用电增加容易出现电压不稳。为此，供电公司将村里30千伏安变压器增容至50千伏安，从而解决了椿树沟浇地难。

2014年《舌尖上的中国2》播出后，椿树沟的手工煎饼通过电视和网络迅速走红，昔日沉睡在大山臂弯里的小山村越来越热闹。每逢周末和节假日，全国各地的游客蜂拥而至，一是前来品尝地道的沂蒙山手工煎饼美味，二是来领略秀美的沂蒙山自然风光。

以前，当地烙煎饼都是土法上马，在院子里用泥巴、砖块、石头垒成简易灶台，将鏊子支在上面。烙煎饼需两人操作，一人烧火，一人负责将玉米糊糊用小勺舀到鏊子上，然后均匀地摊开。烙煎饼还讲究火候，火大了容易焦煳，火小了煎饼粘牙且不易保存。

村民们用土鏊子烙煎饼，还需要到附近山上捡拾柴草用作燃料，很费工夫。遇到下雨天，柴草较湿不易燃烧，常常浓烟滚滚，很是呛人。

随着椿树沟旅游业的发展，村民们纷纷干起农家乐。为了满足纷至沓来游客对煎饼的大量需求，村民将用了多年的土鏊子换成电鏊子。随着经营用电激增，原有变压器又“吃瘪”了。2017年，蒙阴县供电公司将村里变压器增容到100千伏安，让椿树沟再无用电之忧，也为小山村插上了致富的翅膀。

“这几年家里添置了不少电器，电冰箱、电饭煲、电饼铛，与城里人家相比也不差。”刘宗胜说，现在他家正在翻新两间堂屋，分别改造成餐厅和厨房，还准备装上抽油烟机。“现在过上了小康日子，住得也要舒坦些。”

在刘宗胜家院子里的花盆旁，放着一盏锈迹斑斑的手提煤油灯。“这玩意儿多年没用了，要不是这次翻新房子，都忘了它放在哪里了，留着它权当有个念想。”刘宗胜笑着说。

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