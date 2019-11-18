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15部委30条力促“两业融合” 多行业迎利好

2019年11月18日08:14  来源：经济参考报
 
原标题：15部委30条力促“两业融合” 多行业迎利好

　　我国先进制造业和现代服务业（以下简称“两业融合”）顶层设计方案正式出炉。日前，国家发展改革委等15部委联合印发《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），15个部门将推出30项举措促进两业融合，消费品工业、汽车制造、装备制造业等相关产业迎来利好。

　　《实施意见》从培育融合发展新业态新模式、探索重点行业重点领域融合发展新路径、发挥多元化融合发展主体作用、保障措施等四大方面提出了具体30项举措。

　　在培育融合发展新业态新模式方面，《实施意见》梳理提出了10种发展潜力大、前景好的典型业态和模式，包括推进建设智能工厂、加快工业互联网创新应用、推广柔性化定制、发展共享生产平台、提升总集成总承包水平、加强全生命周期管理、优化供应链管理、发展服务衍生制造、发展工业文化旅游以及其他新业态新模式等。

　　在探索重点行业重点领域融合发展新路径方面，《实施意见》针对制造业重点行业、服务业重点领域，提出了加快原材料工业、消费品工业、装备制造业、汽车制造等重点行业双向融合发展的10项可能路径。

　　例如，推动消费品工业和服务业深度融合方面，提出注重差异化、品质化、绿色化消费需求，推动消费品工业服务化升级。以服装、家居等为重点，发展规模化、个性化定制。以智能手机、家电、新型终端等为重点，发展“产品+内容+生态”全链式智能生态服务等。

　　完善汽车制造和服务全链条体系方面，提出加快汽车由传统出行工具向智能移动空间升级。推动汽车智能化发展，加快构建产业生态体系。加强车况、出行、充放电等数据挖掘应用，为汽车制造、城市建设、电网改造等提供支撑。加快充电设施建设布局，鼓励有条件的地方和领域探索发展换电和电池租赁服务，建立动力电池回收利用管理体系。规范发展汽车租赁、改装、二手车交易、维修保养等后市场。

　　此外，《实施意见》还提出，发挥多元化主体作用。发挥产业链龙头企业、行业骨干企业、专精特新中小微企业、平台型企业和机构等重要作用，释放各类主体融合发展潜力。

　　中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所所长黄汉权指出，我国先进制造业和现代服务业融合发展仍然存在范围不够广、程度不够深、水平不够高等问题。建议进一步改革创新、扩大开放、优化环境，支持、鼓励和引导企业积极探索“两业融合”新业态新模式新路径。(记者 孙韶华 汪子旭)

(责编：庄红韬、杨曦)
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