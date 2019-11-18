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山间地头搞产业、园区工厂谋岗位，贵州铜仁万山区——

饭碗端稳了 不会穷回去（政策解读·摘帽之后）

本报记者  程  焕  黄  超

2019年11月18日08:19  来源：人民网－人民日报
 

　　杨昌贵（右）与结对帮扶的脱贫户张绍安在葡萄架下聊生产。
　　彭 俊摄（人民视觉）
　　制图：郭 祥

　　杨昌贵和刘桂春是两口子，但气场太不同了。

　　丈夫话不多，腼腆，总是微微含着笑意，一直向老乡跟前凑近些，再近些。妻子嗓门亮，问她什么，都看着你的眼睛说事，思路清晰，一股子热忱。

　　如果说他俩有什么共同点，那就是忙，大忙人。在贵州铜仁万山区，杨昌贵是山沟沟里下溪侗族乡党委书记、乡长，刘桂春在城里的经开区干着管委会副主任。

　　2018年，区里通过国家评估验收摘了帽，两口子反而更忙了。女儿送到寄宿学校，儿子交给丈母娘。都在忙啥？去瞅瞅便知道了。

　　想找杨昌贵，不容易。车行两小时，一路全是弯，恶心得快吐了。先下到山脚，再绕上山腰，眼前方才是下溪乡瓦田村。

　　半石漠化的山区，人均耕地只有0.5亩，也就半个多篮球场大小。这里农业生产条件差，曾经穷得叮当响。

　　前几年，万山搞起产业扶贫，一乡一业，一村一品。万亩荒坡种下山地生态刺葡萄，不少下溪人慢慢有钱了。现在，葡萄园上了规模，乡里又瞄上大棚蔬菜种植。

　　见面时，杨昌贵正在大棚里查看长势。“包保到棚，经营盈亏与干部绩效工资、评优评先挂钩。从品种选择到技术保障，每个环节，都要深度参与。”

　　与之前散户经营不同，下溪乡与区里引进的企业合作，扶贫资金、土地等资源打包入股。基地与农户成了合伙人，六成年利润给困难群众分红。

　　带头当菜农，杨昌贵有更大图谋。“要向企业取经，关键是学经营理念。把蔬菜基地变成休闲景点，这是长远目标，农旅融合嘛。”

　　村头，“杨书记”与山里人继续淘金。城里，“刘主任”则一直寻思着帮人找岗位。

　　原来，万山九成以上的企业都落在经开区。周边乡镇贫困户，尤其是易地扶贫搬迁户要想找工作，这里是个好去处。

　　“只有饭碗端稳了，才不会穷回去。”刘桂春心想，一定把这条盯紧了。

　　摘帽以后，还比较困难的群众往往上了年纪，文化水平低。对企业来说，不是理想的招聘对象。除了每周开协调会掌握用工需求，刘桂春还主动上门，说服企业拿出合适岗位，一定程度放宽招工条件。

　　好不容易做通了东家的工作，带着岗位去找年富力强的，一些人又犯嘀咕：收入低，干起来没劲。

　　小伙子姚应进曾在重庆读中专，毕业后就在当地找了份工。然而，母亲查出重病，花了不少钱。他想回乡照看着，可面对2000元左右月薪，犹豫不决。

　　“你有专业技术，回来机会很多，不比外面差。”刘桂春几次找他谈心，联系对口岗位。如今，姚应进在一家新能源汽车厂站稳了脚跟，工资待遇慢慢提高。家人顾到了，收入窘境也有缓解。

　　“让有劳动能力的贫困家庭至少一人有工作。”刘桂春介绍，区里还从扶贫资金中拿出1.8亿元，作为贫困户股金注入当地6家企业，每年拿分红。

　　现在，杨昌贵与刘桂春最常在全区扶贫工作会见面。两口子，一个出门朝东，奔山间地头，一个出门向西，跑园区工厂。想再见他们一面？难。又忙着给乡亲们办事去了。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月18日 03 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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