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贷款速度快了，融资成本降了——

“我们的目标是10个亿”（走一线，探“六稳” ⑥）

本报记者  徐佩玉

2019年11月18日08:22  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“幸福来得有点突然。”谈起正在紧锣密鼓施工的新厂房，宁德时代电机科技有限公司总经理卢友文一脸兴奋。

　　眼前这间厂房，数十台机器轰隆隆地运转着，多名工人在机器旁边手工缠绕线圈。“厂房是租的，不具备自动化生产能力。工人们辛苦不说，产出和效率也比不上现代化的生产线！”卢友文说。

　　宁德时代电机成立于2017年，为新能源汽车配套生产多规格、高品质永磁电机。成立之初，公司资金紧张，有限的钱都投在了研发和营销上。产品质量过硬，又赶上国家大力推行新能源车，没过多久，宁德时代电机的产品就畅销各大整车厂，急需扩张制造能力。虽然很想有一个高规格的新厂房，但在卢友文看来，新建厂房往往需要10年左右的资金积累。“我本来已经做好创业头3年租厂房的准备了，没想到这么快就能搬进新厂房了！”

　　建厂房的钱从哪里来？“这得感谢兴业银行的大力支持！”原来，兴业银行宁德蕉城支行在了解到宁德时代电机的需求后，立刻派人全面考察，发现该公司有明确的订单来源，与上下游产业具有较强协同效应，评估其市场前景较好，因此准许其以在建项目作为抵押申请贷款。去年，公司虽然刚成立1年多，就拿到了4000万元的项目贷款，用于建设现代化的新厂房。

　　贷款速度快起来——从申请贷款到资金入账，只用了个把月；融资成本也降下来——国家及商业银行对实体企业有一系列优惠政策。“我按照相关优惠政策，申报了3%的贴息，相当于利率下降约一半！”卢友文说。

　　“稳金融，银行就要沉下身、沉下心、沉下力去真正了解企业融资需求。”兴业银行行长陶以平介绍，该行在服务实体经济方面正全力实现“三升”和“三降”，即提升非信贷融资、提升服务、提升效率，帮助企业降低成本、降低杠杆、降低风险。

　　融资难融资贵一度是小微企业发展路上的“拦路虎”。而今，这种情况正在中国各地发生改变。

　　今年以来，央行多次降准，释放流动性。各大银行纷纷出招，发展普惠金融，让渠道更畅通、融资更便捷。中国银行推出的“中银e贷”秒贷产品，实时授信、秒速放款，从原来被动等客户申请，转变为客户主动授信。建设银行推出“税易贷”产品，与税务部门进行征信互认，纳税足额、诚信纳税的小微企业群体，无需抵质押担保，即可以税换贷。招商银行推出“一个中心批全国，一个中心批全品种”的零售信贷工厂模式，为更多小微民营企业提供更高效率的信贷支持……

　　政策实打实，将真金白银送到企业手中。今年前三季度，金融机构对实体经济发放的人民币贷款增加13.9万亿元，同比多增1.1万亿元。其中普惠小微贷款增速迅猛。三季度末，人民币普惠金融领域贷款余额16.99万亿元，同比增长16.8%，普惠小微贷款余额11.27万亿元，同比增长23.3%。金融活水，滋润着实体经济稳步发展。

　　稳金融，支持实体经济是重头，同时也要防范化解风险。

　　防范化解重大风险攻坚战稳步推进，金融体系运行平稳健康，金融领域改革不断深化。9月末，规模以上工业企业资产负债率56.9%，同比降低0.3个百分点；中央企业平均资产负债率65.7%，同比下降0.2个百分点；主要商业银行不良贷款率稳中有降，重点领域风险得到有效防控。

　　目前，宁德时代电机新厂房里，首批购置的自动化生产线已安置到位。卢友文兴致很高，他说：“刚成立时一年只有几百万元的销售额，今年有望过亿。等新厂房建好，我们的生产能力、产品品质会再登一个台阶。加上金融对实体经济的支持，公司下一步目标是10个亿！”

(责编：庄红韬、杨曦)
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