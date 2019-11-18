原标题：中国农业正在亮出“金字招牌”

近日，在第十七届中国国际农产品交易会上，有关部门发布了中国农业品牌目录300个具有代表性的特色农产品区域公用品牌以及100个农产品区域公用品牌价值评估榜单和影响力指数评价榜单。在同期举行的中国农业品牌建设高峰论坛上，推进农业品牌建设成为研讨的焦点。

无论是城市超市还是农村集市，很多消费者都感受到，现在农业市场主体日益多元化，市场体系和流通设施不断完善，产地与销地的联系越来越紧密。可以说，“地不分南北、时不分四季”，老百姓想吃啥就有啥。业内认为，农产品供给数量问题基本解决后，质量效益和竞争力问题凸显了出来。消费者不仅要吃饱吃好，还要吃得安全营养健康，对优质绿色品牌农产品的需求越来越迫切。

酒香也怕巷子深。今年6月，国务院《关于促进乡村产业振兴的指导意见》提出，实施农业品牌提升行动，建立农业品牌目录制度。中国农产品市场协会会长张玉香说，“通过建立中国农业品牌目录制度，赋能农业发展，打造一批叫得响、过得硬、有影响力的中国农业品牌，加快我国由农业大国向农业强国转变”。

“中国农业品牌正驶入快速健康发展的快车道，成为现代农业发展的亮丽风景。”农业农村部部长韩长赋表示，近年来我国大力实施品牌强农战略，取得了积极成效。截至目前，已初步构建起农业品牌政策体系，建立中国农业品牌目录制度。累计创建认定绿色有机和地理标识农产品4.3万个，形成了一批特色地域名片。品牌化带动了农业生产标准化，农产品质量安全例行监测合格率连续5年保持在96%以上，今年前三季度达到97.3%，更多优质农产品受到消费者青睐。

不过，我国农业品牌建设仍处于起步阶段，还有不少短板。“我们还缺乏有世界影响力的知名品牌。”韩长赋表示，要坚持品牌引领，调优产业结构。坚持以市场为导向，调整优化农业生产结构和产品结构，推进品种品质细分，做强做大品牌农产品。做足“特”字文章，大力发展一村一品，支持特色农产品优势区因地制宜建设一批特色化品牌，让品牌成为优质农产品和区域特色产业的代表性符号。坚持以品牌建设促进农产品品质提升，推进农业绿色发展，加大质量安全管控力度，加强冷链物流基础设施建设，提升农产品分拣分级、预冷保鲜、仓储物流等处理能力。

据介绍，本次入选的300家目录品牌系首次面向社会公开征集，品牌覆盖面广，品类呈多样化，展现出品牌的带动能力和旺盛的生命力。其特点是，发达地区品牌建设成果丰硕，抢占市场高地；欠发达地区品牌意识觉醒，一些“养在深闺人未识”的优秀品牌首次走出深山，出现在大众视野。这批农业品牌将成为促进产业兴旺、推进乡村振兴的重要牵引力。（经济日报·中国经济网记者 乔金亮）

(责编：庄红韬、杨曦)