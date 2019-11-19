人民网>>财经

前10个月外贸进出口增长2.4%，稳中向好趋势没有改变——

外贸运行能否保持平稳？（经济数据辩证看⑥）

本报记者  杜海涛  王  珂  寇江泽  申少铁

2019年11月19日05:01  来源：人民网－人民日报
 

　　前10个月，我国实现外贸进出口总值25.63万亿元，同比增长2.4%，其中出口13.99万亿元，增长4.9%。在全球贸易投资低迷的大背景下，面对充满挑战和不确定性的发展环境，我国进出口规模总体平稳，结构继续优化，质量稳步提升。

　　“要加快从贸易大国走向贸易强国，巩固外贸传统优势，培育竞争新优势，拓展外贸发展空间，积极扩大进口。”习近平总书记的重要论述，为推动外贸高质量发展指明了方向。中国经济长期向好的基本面没有变，外贸内生动力不断增强，“稳外贸”政策效应持续显现，中国外贸有基础、有条件、有信心保持稳中提质的发展势头。

　　外贸成绩单来之不易、成色十足

　　外贸情况怎么样，企业最有发言权。

　　“前不久我们在印度中了标，货值2000多万美元！年底可能还会有几个出口大单，都在洽谈中。”谈到公司今年的出口情况，湖北时瑞达重型工程机械有限公司董事长陈英杰有些激动，“订单增长在意料之中，增长之快在意料之外。”

　　在陈英杰看来，企业的好势头得益于持续多年“搞研发”。去年，时瑞达自主研发的工程机械装备进入印度市场，今年又比拼几家知名跨国公司，再次中标。“只要把自主研发这条路走对了，咱们的产品就能叫响全球。”陈英杰说。

　　走访外贸一线，像时瑞达这样的企业并不少见。他们积极开展技术创新、制度创新和管理创新，把创新优势转化成出口竞争新优势。今年前三个季度，我国进出口规模分别为7.01万亿元、7.66万亿元和8.24万亿元，逐季攀升。

　　“这样的成绩单‘不容易、成色足’。”商务部研究院对外贸易研究所所长梁明用6个字评价。

　　“成色”体现为市场布局更合理。

　　目前，我国与全球230多个国家和地区有贸易往来。前10个月，我国对“一带一路”沿线国家进出口总值7.47万亿元，同比增长9.4%，高于进出口总体增速。“我国贸易对象国更加多元化，抗风险能力更强。”梁明分析。

　　“成色”体现为外贸主体更活跃。

　　我国外贸企业不断提升出口产品在品种、品质、品牌等方面的竞争力，外贸内生动力不断增强，特别是民营企业表现抢眼。前10个月，我国民营企业进出口增长10.3%，高出外贸整体增速7.9个百分点，占外贸总值的42.4%，比重提升3个百分点。

　　“成色”还体现为贸易结构更优化。

　　前10个月，国内产业链较长、更能体现我国外贸自主性的一般贸易进出口增长4.8%，高出外贸整体增速2.4个百分点，其中出口8.14万亿元，增长8.5%。集成电路、光伏、电力、医疗器械等出口均高于平均水平。

　　增速虽放缓，块头更强健

　　过去，对于中国外贸来说，两位数的增速是“家常便饭”。现在的外贸增速，相比过去有所回落。对此该怎么看？

　　专家认为，评价外贸增长速度，不仅要看本国指标，还要看全球数据；不仅要看规模总量，还要看内在质量。要对比看、全局看、动态看，只有放在全球经济运行的大背景下，尊重外贸发展的阶段性规律特征，才能得出科学、理性的判断。

　　——对比看，我国外贸增速虽有所回落，但与其他国家比，我国进出口增速仍领跑全球主要经济体，货物贸易第一大国的地位进一步稳固。中国外贸的“块头”更大了。

　　梁明说，对外贸双方来说，一方的进口，就是另一方的出口。一方市场不行、进口变少，另一方的出口必然也跟着减少。“在国际贸易持续低迷、市场需求趋于回落、贸易保护主义升温等多重因素影响下，任何国家都不可能独善其身，我国外贸也很难不受影响。”

　　世界贸易组织日前公布了前8月全球主要经济体的出口情况，按美元计价，美国出口下降近1%，日本下降近4.8%，韩国下降近10%，其他重要的出口国也出现了不同程度的下降，只有中国保持增长。“预计全年中国出口占世界的比重将进一步提升，超过13%。”梁明说。

　　——全局看，我国外贸增速虽有所回落，但区域布局更趋合理，进出口发展更加协调，外贸在促进经济高质量发展、满足人民美好生活需要方面的作用更加突出。中国外贸的“体型”更佳了。

　　中、西部地区外贸快速增长。前三季度，中部6省外贸增速为12.4%，高出全国外贸整体增速9.6个百分点；西部12省区市外贸增速为11.8%，高出全国外贸整体增速9个百分点。中西部地区依托自身优势、积极承接东部地区产业转移，对外开放步伐明显加快。

　　民生消费类产品和先进技术设备、关键零部件进口增长较快。前三季度，水果、化妆品、水海产品等民生消费类产品进口分别大幅增长42.3%、39.9%、35.9%，涡轮喷气发动机、自动数据处理设备零件等进口分别增长23.2%、14.6%。“这些都充分表明我国内需潜力持续释放、产业结构不断升级、对优质商品需求持续扩大。”中央财经大学国际经济与贸易学院副教授符大海说。

　　——动态看，我国外贸增速虽有所回落，但外贸企业通过降低成本、增加研发、市场多元化等多种方式逐步培育竞争新优势，自主品牌商品出口比重明显增加。中国外贸的“颜值”更高了。

　　梁明认为，一定程度上说，我国外贸增速回落，是转型升级、结构优化过程中必然经历的过程，符合外贸发展的阶段性规律特征。依托国内完整的产业链和巨大的市场，我国外贸不断转型升级。

　　海关统计显示，前10个月，我国附加值较高的机电产品出口增势明显，其中，电器及电子产品出口3.73万亿元，增长5.5%。此外，企业加快出口产品品牌建设，前三季度我国出口境内自主品牌商品增长12.9%。

　　具备持续稳定增长基础和条件

　　“中国外贸具备持续稳定增长的基础和条件，过去稳、现在稳，接下来还会稳。”梁明认为，尽管当前我国外贸面临不少挑战，但也有诸多机遇，总的来看，机遇大于挑战，外贸高质量发展仍有强劲支撑。

　　——中国经济始终平稳运行在合理区间，为稳外贸提供根本保障。

　　“今年以来，我国国内经济平稳运行，在世界范围内表现优异，为应对外部风险挑战、实现外贸稳定增长夯实了基础。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示。

　　——政策环境不断优化、效果逐步显现，为稳外贸提供强大助力。

　　“今年1至7月，公司出口退税退库金额达959.45万元，比去年同期增加476.24万元。”浙江乍浦科技有限责任公司负责人说。从去年5月至今，该公司主要出口商品螺钉和螺栓的退税率，先由5%提高至9%，后又提高至10%。有了这部分资金支持，企业能更加从容地研发新产品、开拓新市场。

　　去年以来，我国两次提高部分产品出口退税率；大幅提升贸易便利化水平，前三季度我国进口、出口整体通关时间较2017年分别缩短56.4%、64.7%……“推动外贸提质升级的政策密集出台，对外贸实现稳中有进发挥了重要作用。”梁明说。

　　——完整产业链条支撑企业培育新优势，为稳外贸提供持久动能。

　　“中国产业门类齐全，基础设施完善，有1.7亿受过高等教育或有专业技能的人才”，商务部综合司司长储士家说，中国产业链的综合优势目前不仅没有国家能够替代，而且还会随着新产业加入更加完善，推动外贸企业不断形成竞争新优势。

　　“我国对外贸易发展韧性强，外贸结构优化、动力转换加快的总趋势没有改变，外贸运行将继续保持总体平稳、稳中提质的发展态势。” 展望全年及未来一段时间的外贸发展态势，李魁文坚定地说。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月19日 01 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved