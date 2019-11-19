外贸运行能否保持平稳？（经济数据辩证看⑥）

前10个月，我国实现外贸进出口总值25.63万亿元，同比增长2.4%，其中出口13.99万亿元，增长4.9%。在全球贸易投资低迷的大背景下，面对充满挑战和不确定性的发展环境，我国进出口规模总体平稳，结构继续优化，质量稳步提升。

“要加快从贸易大国走向贸易强国，巩固外贸传统优势，培育竞争新优势，拓展外贸发展空间，积极扩大进口。”习近平总书记的重要论述，为推动外贸高质量发展指明了方向。中国经济长期向好的基本面没有变，外贸内生动力不断增强，“稳外贸”政策效应持续显现，中国外贸有基础、有条件、有信心保持稳中提质的发展势头。

外贸成绩单来之不易、成色十足

外贸情况怎么样，企业最有发言权。

“前不久我们在印度中了标，货值2000多万美元！年底可能还会有几个出口大单，都在洽谈中。”谈到公司今年的出口情况，湖北时瑞达重型工程机械有限公司董事长陈英杰有些激动，“订单增长在意料之中，增长之快在意料之外。”

在陈英杰看来，企业的好势头得益于持续多年“搞研发”。去年，时瑞达自主研发的工程机械装备进入印度市场，今年又比拼几家知名跨国公司，再次中标。“只要把自主研发这条路走对了，咱们的产品就能叫响全球。”陈英杰说。

走访外贸一线，像时瑞达这样的企业并不少见。他们积极开展技术创新、制度创新和管理创新，把创新优势转化成出口竞争新优势。今年前三个季度，我国进出口规模分别为7.01万亿元、7.66万亿元和8.24万亿元，逐季攀升。

“这样的成绩单‘不容易、成色足’。”商务部研究院对外贸易研究所所长梁明用6个字评价。

“成色”体现为市场布局更合理。

目前，我国与全球230多个国家和地区有贸易往来。前10个月，我国对“一带一路”沿线国家进出口总值7.47万亿元，同比增长9.4%，高于进出口总体增速。“我国贸易对象国更加多元化，抗风险能力更强。”梁明分析。

“成色”体现为外贸主体更活跃。

我国外贸企业不断提升出口产品在品种、品质、品牌等方面的竞争力，外贸内生动力不断增强，特别是民营企业表现抢眼。前10个月，我国民营企业进出口增长10.3%，高出外贸整体增速7.9个百分点，占外贸总值的42.4%，比重提升3个百分点。

“成色”还体现为贸易结构更优化。

前10个月，国内产业链较长、更能体现我国外贸自主性的一般贸易进出口增长4.8%，高出外贸整体增速2.4个百分点，其中出口8.14万亿元，增长8.5%。集成电路、光伏、电力、医疗器械等出口均高于平均水平。

增速虽放缓，块头更强健

过去，对于中国外贸来说，两位数的增速是“家常便饭”。现在的外贸增速，相比过去有所回落。对此该怎么看？

专家认为，评价外贸增长速度，不仅要看本国指标，还要看全球数据；不仅要看规模总量，还要看内在质量。要对比看、全局看、动态看，只有放在全球经济运行的大背景下，尊重外贸发展的阶段性规律特征，才能得出科学、理性的判断。

——对比看，我国外贸增速虽有所回落，但与其他国家比，我国进出口增速仍领跑全球主要经济体，货物贸易第一大国的地位进一步稳固。中国外贸的“块头”更大了。

梁明说，对外贸双方来说，一方的进口，就是另一方的出口。一方市场不行、进口变少，另一方的出口必然也跟着减少。“在国际贸易持续低迷、市场需求趋于回落、贸易保护主义升温等多重因素影响下，任何国家都不可能独善其身，我国外贸也很难不受影响。”

世界贸易组织日前公布了前8月全球主要经济体的出口情况，按美元计价，美国出口下降近1%，日本下降近4.8%，韩国下降近10%，其他重要的出口国也出现了不同程度的下降，只有中国保持增长。“预计全年中国出口占世界的比重将进一步提升，超过13%。”梁明说。

——全局看，我国外贸增速虽有所回落，但区域布局更趋合理，进出口发展更加协调，外贸在促进经济高质量发展、满足人民美好生活需要方面的作用更加突出。中国外贸的“体型”更佳了。

中、西部地区外贸快速增长。前三季度，中部6省外贸增速为12.4%，高出全国外贸整体增速9.6个百分点；西部12省区市外贸增速为11.8%，高出全国外贸整体增速9个百分点。中西部地区依托自身优势、积极承接东部地区产业转移，对外开放步伐明显加快。

民生消费类产品和先进技术设备、关键零部件进口增长较快。前三季度，水果、化妆品、水海产品等民生消费类产品进口分别大幅增长42.3%、39.9%、35.9%，涡轮喷气发动机、自动数据处理设备零件等进口分别增长23.2%、14.6%。“这些都充分表明我国内需潜力持续释放、产业结构不断升级、对优质商品需求持续扩大。”中央财经大学国际经济与贸易学院副教授符大海说。

——动态看，我国外贸增速虽有所回落，但外贸企业通过降低成本、增加研发、市场多元化等多种方式逐步培育竞争新优势，自主品牌商品出口比重明显增加。中国外贸的“颜值”更高了。

梁明认为，一定程度上说，我国外贸增速回落，是转型升级、结构优化过程中必然经历的过程，符合外贸发展的阶段性规律特征。依托国内完整的产业链和巨大的市场，我国外贸不断转型升级。

海关统计显示，前10个月，我国附加值较高的机电产品出口增势明显，其中，电器及电子产品出口3.73万亿元，增长5.5%。此外，企业加快出口产品品牌建设，前三季度我国出口境内自主品牌商品增长12.9%。

具备持续稳定增长基础和条件

“中国外贸具备持续稳定增长的基础和条件，过去稳、现在稳，接下来还会稳。”梁明认为，尽管当前我国外贸面临不少挑战，但也有诸多机遇，总的来看，机遇大于挑战，外贸高质量发展仍有强劲支撑。

——中国经济始终平稳运行在合理区间，为稳外贸提供根本保障。

“今年以来，我国国内经济平稳运行，在世界范围内表现优异，为应对外部风险挑战、实现外贸稳定增长夯实了基础。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示。

——政策环境不断优化、效果逐步显现，为稳外贸提供强大助力。

“今年1至7月，公司出口退税退库金额达959.45万元，比去年同期增加476.24万元。”浙江乍浦科技有限责任公司负责人说。从去年5月至今，该公司主要出口商品螺钉和螺栓的退税率，先由5%提高至9%，后又提高至10%。有了这部分资金支持，企业能更加从容地研发新产品、开拓新市场。

去年以来，我国两次提高部分产品出口退税率；大幅提升贸易便利化水平，前三季度我国进口、出口整体通关时间较2017年分别缩短56.4%、64.7%……“推动外贸提质升级的政策密集出台，对外贸实现稳中有进发挥了重要作用。”梁明说。

——完整产业链条支撑企业培育新优势，为稳外贸提供持久动能。

“中国产业门类齐全，基础设施完善，有1.7亿受过高等教育或有专业技能的人才”，商务部综合司司长储士家说，中国产业链的综合优势目前不仅没有国家能够替代，而且还会随着新产业加入更加完善，推动外贸企业不断形成竞争新优势。

“我国对外贸易发展韧性强，外贸结构优化、动力转换加快的总趋势没有改变，外贸运行将继续保持总体平稳、稳中提质的发展态势。” 展望全年及未来一段时间的外贸发展态势，李魁文坚定地说。

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)