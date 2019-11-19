前10月我国对外投资6217.8亿元

本报北京11月18日电 （记者王珂）记者近日从商务部获悉：1—10月，我国对外投资合作稳中有进，我国境内投资者共对全球164个国家和地区的5365家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资6217.8亿元，同比增长5.9%。10月当月，我国对外直接投资669.5亿元，同比增长28%。

1—10月，对外承包工程完成营业额7939.6亿元，与去年同期基本持平，新签合同额12144.1亿元，同比增长10.1%；对外劳务合作派出各类劳务人员39.3万人，10月末在外各类劳务人员101.2万人，较上年同期增加1.9万人。

对“一带一路”国家投资合作积极推进。1—10月，我国企业对“一带一路”沿线的56个国家有新增投资，合计114.6亿美元，占同期对外投资总额的12.7%。在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额1121.7亿美元，占同期总额的63.5%；完成营业额635.3亿美元，占同期总额的55%。

对外投资结构不断优化，非理性投资得到有效遏制。今年1—10月，六成对外投资流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业，占比分别为32.2%、17.7%、10.8%。其中流向制造业、批发和零售业的对外投资分别同比增长5.3%和18.5%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 02 版）

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