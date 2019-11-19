前10月电信业务收入增速转正

本报北京11月18日电 （记者韩鑫）记者18日从工信部获悉：1—10月，我国电信业务收入累计完成10973亿元，同比增长0.2%，增速转正，扭转了前三季度收入持平的状态，其中10月当月完成1059亿元，同比增长2.6%。

从具体业务情况来看，固定通信业务收入保持平稳增长。1—10月，三家基础电信企业实现固定通信业务收入3483亿元，同比增长9.2%。数据及互联网业务收入保持小幅增长态势。前10月，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入1794亿元，同比增长3.2%。固定增值及其他收入增速保持高位。前10月，三家基础电信企业完成固定增值业务收入为1179亿元，同比增长24.7%。

就电信用户发展情况而言，4G用户占比稳步提高。截至10月底，4G用户规模为12.69亿户，占移动电话用户的79.4%，占比较上年末提高5个百分点。从宽带接入情况看，一方面，固定互联网宽带接入用户规模保持稳步扩大，截至10月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.52亿户，比上年末净增4469万户。另一方面，宽带用户继续向高速率迁移，百兆及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.7亿户，占总用户数的81.8%，较上年末提高11.5个百分点。截至10月底，全国千兆以上的接入用户达到64.1万户。

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 10 版）

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