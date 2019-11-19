人民网>>财经

前10月电信业务收入增速转正

2019年11月19日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京11月18日电  （记者韩鑫）记者18日从工信部获悉：1—10月，我国电信业务收入累计完成10973亿元，同比增长0.2%，增速转正，扭转了前三季度收入持平的状态，其中10月当月完成1059亿元，同比增长2.6%。

　　从具体业务情况来看，固定通信业务收入保持平稳增长。1—10月，三家基础电信企业实现固定通信业务收入3483亿元，同比增长9.2%。数据及互联网业务收入保持小幅增长态势。前10月，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入1794亿元，同比增长3.2%。固定增值及其他收入增速保持高位。前10月，三家基础电信企业完成固定增值业务收入为1179亿元，同比增长24.7%。

　　就电信用户发展情况而言，4G用户占比稳步提高。截至10月底，4G用户规模为12.69亿户，占移动电话用户的79.4%，占比较上年末提高5个百分点。从宽带接入情况看，一方面，固定互联网宽带接入用户规模保持稳步扩大，截至10月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.52亿户，比上年末净增4469万户。另一方面，宽带用户继续向高速率迁移，百兆及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.7亿户，占总用户数的81.8%，较上年末提高11.5个百分点。截至10月底，全国千兆以上的接入用户达到64.1万户。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月19日 10 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved