厦门：鲲鹏超算中心建设升级 推进生产基地建设

原标题：神州数码与厦门市签署战略合作协议 推进鲲鹏系列产品生产基地建设

11月18日，厦门市人民政府与神州数码（000034）签署战略合作框架协议，双方共同宣布将携手推进基于鲲鹏基础软硬件体系的建设与合作，合力打造鲲鹏系列产品生产基地及超算中心等重点项目。

神州数码将作为投资和运营的主体，参与厦门市市级鲲鹏超算中心的建设，通过超算平台的搭建和部署，提供平台管理、平台安全、平台运维等基础服务，以及高性能计算所需计算、存储服务、大数据平台服务等资源服务，为当地政府部门、大中型国有企业及重点行业头部企业提供端到端的计算能力，助力大数据产业发展。此外，还将参与厦门智慧城市建设，并将在当地设立运营总部和产业基金，吸引更多优秀的生态合作伙伴落地厦门，实现携手共赢。

签约仪式上，福建省委常委、厦门市委书记胡昌升，市委副书记、市长庄稼汉表示，当前，厦门正按照习近平总书记擘画的美好蓝图，对标高素质、高颜值、现代化、国际化城市的要求，着力构建以高端制造业和现代服务业为主体的现代产业体系，推动高质量发展。厦门在半导体和电子信息等产业上具有良好基础，希望与神州数码集团携手合作，共同推动鲲鹏产业发展。厦门将持续优化营商环境，积极整合优势资源，为双方的深入合作提供全方位支持。

神州数码集团董事长兼总裁郭为表示，厦门投资环境、产业基础良好，神州数码将积极发挥企业优势，与厦门市齐心协力，共同做大做强鲲鹏系列产品生产基地，促进与厦门的互利合作取得更多成果。

(责编：冯粒、曹昆)