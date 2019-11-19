推进南水北调后续工程等重大水利建设

新华社北京11月18日电 11月18日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开南水北调后续工程工作会议，研究部署后续工程和水利建设等工作。

会上，水利部、发展改革委负责人汇报了南水北调后续工程建设总体考虑。李克强说，南水北调东、中线一期工程建成以来，工程质量和水质都经受住了检验，实现了供水安全，对支撑沿线地区生产生活和生态用水发挥了重大作用，直接受益人口超过1亿人，经济、社会、生态效益显著，充分证明党中央、国务院的决策是完全正确的。同时要看到，水资源短缺且时空分布不均是我国经济社会发展主要瓶颈之一，华北、西北尤为突出。华北地下水严重超采和亏空，水生态修复任务很重，随着人口承载量增加，水资源供需矛盾将进一步加剧。今年南方部分省份持续干旱，也对加强水利建设、解决工程性缺水提出了紧迫要求。水资源格局决定着发展格局。必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循规律，以历史视野、全局眼光谋划和推进南水北调后续工程等具有战略意义的补短板重大工程。这功在当代、利在千秋，也有利于应对当前经济下行压力、拉动有效投资，稳定经济增长和增加就业。

李克强说，推进南水北调后续工程建设，进一步打通长江流域向北方调水的通道，有助于提高我国水资源支撑经济社会发展能力，优化国家中长期发展战略格局。要按照南水北调工程总体规划，完善实施方案，抓紧前期工作，适时推进东、中线后续工程建设。要坚持先节水后调水，坚决压缩不合理用水，科学确定工程调水量和受水地区分配水量。要压实责任，确保工程质量，持续造福人民。同时，开展南水北调西线工程规划方案比选论证等前期工作。

李克强说，水利工程建设需求很大，很多项目已经过长期论证。当前扩大有效投资要把水利工程及配套设施建设作为突出重点，这有利于增强防灾减灾能力、巩固农业基础，也能带动相关产业和装备发展，为农民工等创造更多就业岗位。有关部门和地方要抓住原材料价格较低的时机，在保证质量前提下加快在建项目建设，协调好用地、环评等前期工作，抓紧启动和开工一批成熟的重大水利工程及管网、治污设施等配套建设，促进项目早建成早见效。

李克强说，推进南水北调后续工程等重大水利项目建设，要创新筹资、建设、运营、管理等机制。更多运用改革的办法解决建设资金问题，注重发挥财政资金引导带动作用，地方政府专项债资金要向这方面倾斜，用好开发性政策性金融等工具，引导金融机构加大中长期贷款支持。研究改革水价政策，完善差别化阶梯水价，既促进节约用水，又推动建立合理回报机制，吸引更多社会资本参与水利工程建设运营。对工程需要移民搬迁的，要完善机制，切实做好相关工作，使移民搬得出、稳得住、能致富。

胡春华、肖捷、巴特尔、何立峰参加会议。

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 01 版）

(责编：庄红韬、乔雪峰)