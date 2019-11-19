1136亿元 中央财政提前下达助力决战脱贫攻坚

新华社北京11月18日电 （记者刘红霞）记者18日从财政部获悉：全国28个省（自治区、直辖市）2020年中央财政专项扶贫资金预算近日提前下达，共计1136亿元，以期助力打赢脱贫攻坚战。

财政部当天发布的公告显示，此次提前下达的1136亿元资金，约占2019年中央财政专项扶贫资金1261亿元的90%。其中，继续重点加大对“三区三州”等深度贫困地区支持力度，专门安排“三区三州”144亿元，并将资金分解到具体区、州。

2020年是脱贫攻坚战收官之年，剩余的攻坚任务都是贫中之贫、坚中之坚。财政部公告督促各地继续深入推进贫困县涉农资金整合试点工作，以强化对脱贫攻坚决战的投入保障。

公告要求相关省份切实落实《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》等文件精神，安排给贫困县的资金增幅不得低于该项资金平均增幅；分配给贫困县的资金一律采取“切块下达”，资金项目审批权限完全下放到县，不得指定具体项目或提出与脱贫攻坚无关的任务要求。

与此同时，财政部督促各地要按照国务院有关文件精神和《中央财政专项扶贫资金管理办法》等管理要求，用好中央财政提前下达资金这一有利条件，提前谋划和编制好预算，待2020年预算年度开始后，按程序切实管好用好财政专项扶贫资金，确保资金精准高效使用。

制图：李 栋（新华社发）

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 02 版）

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