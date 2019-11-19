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评论员观察：“中国开放的大门只会越开越大”

——更高水平对外开放的实践创新

陈 凌

2019年11月19日07:13  来源：人民网－人民日报
 

　　中国的对外开放不是独角戏，而是合作基础上的共同参与、互利目标下的共同发展，是以更高水平的开放推动全球共同开放

　　　　　

　　来自全球的超级大脑和顶尖制造纷纷亮相，更多“全球首发、中国首展”；还没有闭幕，许多企业就宣布“明年还要来”；短短6天展会，累计意向成交711.3亿美元……连续两年举办的中国国际进口博览会，让世界感受到了中国“欢迎大家都来看看”的满满诚意，更让世界看到了中国进一步扩大开放的坚定决心。

　　大道至简，实干为要。第二届中国国际进口博览会开幕式上，习近平主席在主旨演讲中，介绍了一年来中国各项开放举措的落实情况，正是要表明中国重诺守信、说话算数，中国用实际行动支持贸易自由化和经济全球化，用实际行动宣示“中国开放的大门只会越开越大”的决心。“比认识更重要的是决心，比方法更关键的是担当”，扩大开放，不做“清谈客”，要当“行动者”。中国不仅是“我家大门常打开，开放怀抱等你”，而且必将在与世界的交流融通中贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量。

　　发展是解决一切问题的总钥匙，开放是推动发展的重要引擎。中国是在开放条件下发展起来的，未来中国要实现更好发展，也必须在更加开放的条件下进行。党的十八大后，习近平总书记到地方考察的第一站，就来到广东这个中国改革开放先行地，鲜明提出“改革不停顿、开放不止步”。从设立自由贸易试验区，到探索建设自由贸易港；从搭建虹桥国际经济论坛、中非合作论坛等多边对话和合作平台，到深化共建“一带一路”国际合作，中国以不断扩大开放的实际行动推动开放的大门越开越大。可以说，开放是当代中国的鲜明标识。

　　不到30年，陆家嘴从芦苇摇曳的“烂泥渡”，成为高楼林立的金融中心。今天，不仅是沿海地区，开放已经成为中国各个地区的自觉选择。新时代中国对外开放是全方位、全领域的，陆海内外联动、东西双向互济，正在加快形成全面开放新格局。

　　小智治事，大智治制。出台外商投资法，加强外商投资促进和保护；实施新版外商投资准入负面清单，宣布8个“取消”；公布《优化营商环境条例》，从制度层面为优化营商环境提供更为有力的保障和支撑……这些年来，我们推动全方位对外开放的一个特点就是，由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变。促进规则变革、优化制度供给，形成与国际投资、贸易通行规则相衔接的基本制度体系和监管模式，让负面清单更短、市场准入更便利、市场规则更透明、知识产权保护更严格。开放体系的完善、开放水平的提高，让中国的对外开放进入新的境界。

　　“修之于天下，其德乃普。”中国的对外开放不是独角戏，而是合作基础上的共同参与、互利目标下的共同发展，是以更高水平的开放推动全球共同开放。以共建“一带一路”为例，从比雷埃夫斯港到汉班托塔港，从中欧班列到中老铁路，从中巴经济走廊到中缅经济走廊，合作共赢的“蛋糕”越做越大，开放融通的道路越走越宽。目前，中国已经同137个国家和30个国际组织签署197份共建“一带一路”合作文件。兼顾当前利益和长远利益，兼顾自身利益和他国利益，既做大“蛋糕”又分好“蛋糕”，一个全方位对外开放的中国，正与世界分享越来越多的发展红利。正如习近平主席指出的，“中国不断扩大对外开放，不仅发展了自己，也造福了世界。”

　　习近平主席有个生动比喻，“打开窗子，才能实现空气对流，新鲜空气才能进来”。40多年来，中国对外开放与对内改革同步，按下了发展的快进键。“站在新的历史起点，中国开放的大门只会越开越大。”今天，“一带一路”如同双翼，带动各参与国一起腾飞；“人类命运共同体”理念如同纽带，将不同民族、不同文化、不同信仰的人联系在一起。开放的中国，必将为人类作出新的更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月19日 05 版）

(责编：庄红韬、乔雪峰)
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