“网络带货”也要讲诚信（纵横）

不久前，某位网红在直播中因“货不对板”而遭到网友调侃，引发人们对网红因为“赚快钱”而忽视产品质量以及夸张营销的隐忧。

网购产业的飞速发展，催生了网红直播带货这一新生事物。导购模式向线上迁移，消费者因喜爱信任而爽快下单，屡屡成就网红销售神话。但需明白的是，网红与所在平台要承担起流量背后的责任，避免误导消费与畸形营销，才能促进产业可持续发展。

直播推销正在快速成长，责任意识需要和行业成长的速度保持同步。《2019年淘宝直播生态发展趋势报告》显示，2018年加入淘宝直播的主播人数同比增长180%，带货超千亿元，同比增速近400%，每月带货规模超过100万元的直播间超过400个。有业内人士透露，影响力大的网红佣金可高达销售额的20%。而产品要想在“顶流（顶级流量）”网红的直播间露脸百十秒，单是“入场费”就动辄数十万元。

巨大的利益诱惑下，能否严格甄选合作品牌、长时间用心体验产品质量？在直播推销中，一些因质量不过关，挤不进正规广告的“三无产品”，却堂而皇之成为效果惊艳、不为人知的“小众产品”。广告法规中不允许出现的“最棒”“最高级”等绝对化用语，在直播间更是不绝于耳，甚至出现一些缺少常识、可能引发严重后果的误导。

长期的信任与理解仍是建立在诚信经营与过硬品质的基础之上。面对前车之鉴，网红博主与平台皆应警惕，切莫贪图“快钱”而罔顾消费者利益，让正在高速发展的网购产业蒙上“信任危机”的阴影。

（摘编自11月14日《文汇报》，原题为《谁来扛起千亿流量市场背后的责任》）

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 05 版）

(责编：庄红韬、乔雪峰)