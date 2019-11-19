生活岂能如此“装修”(民生观)

与其造假装修“门面”，不如踏实过好自己真正的生活
出国旅游、香车豪宅、明星合照……你刷到的高大上朋友圈竟可能是假的！
不久前，购买“素材礼包”打造“土豪朋友圈”的现象，在网上引发关注。这些“素材礼包”的价格从几元、几十元到上百元不等，节假日期间销售更为火爆。通过商家提供的所谓“私人定制”的图片与小视频，买家可以让自己的朋友圈得到一次“精装修”。
朱熹有云，“内无妄思，外无妄动。”不难理解，素材购买者之所以造假粉饰朋友圈，其实是虚荣心在作祟。他们希望借此营造出高品质的生活状态、营造“走上人生巅峰”的形象，从而获得存在感、获得别人的关注与点赞。
生活中往往不乏诸如此类的虚荣行为：比如购买仿制的名牌衣服包袋，让自己显得更有“面子”；比如把计步器绑在宠物身上，让自己能在“步数榜”上名列前茅；再比如此前流行一时的“摔跤炫富”，假装摔倒后洒落出一地的现金钞票、珠宝首饰等等。种种矫揉造作、攀比炫耀、弄虚作假，于真正的生活而言其实是舍本逐末、毫无意义的。
从心理学上讲，求关注、求存在感是人之常情。当我们在社交平台上发布状态的时候，自然希望得到别人积极的回应、正面的评价。但我们需要明白的是，存在感的获得，不应该依赖物质上的炫耀，更不应当夹杂粉饰的虚荣。真正值得关注、值得点赞的，常常是对生活的理解与感悟，是那些寄托着意义和价值的事物：或许是刚刚读后有感的一本书，或许是家人团聚的一张全家福，或许是转发的一个暖心的瞬间。
假“门面”说到底只是一场空，唯有把身边的事、日常的事做到位、做踏实，才是面对生活应有的态度。而当一个人放下对外在的执念，将精力注入每个平平淡淡的日子里的时候，便可以时时活在当下，把每一天都过得饱满而充实。具体而言就是，于内注重自己的修养，塑造正确的价值观念，让个人魅力由内而外地自然释放；于外不要随波逐流、人云亦云，要养成辨别是非的能力。
与其造假装修门面，不如踏实过好自己真正的生活。
《 人民日报 》（ 2019年11月19日 13 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】