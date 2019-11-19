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生活岂能如此“装修”(民生观)

张伟昊

2019年11月19日07:15  来源：人民网－人民日报
 

　　与其造假装修“门面”，不如踏实过好自己真正的生活

　　　　 

　　出国旅游、香车豪宅、明星合照……你刷到的高大上朋友圈竟可能是假的！

　　不久前，购买“素材礼包”打造“土豪朋友圈”的现象，在网上引发关注。这些“素材礼包”的价格从几元、几十元到上百元不等，节假日期间销售更为火爆。通过商家提供的所谓“私人定制”的图片与小视频，买家可以让自己的朋友圈得到一次“精装修”。

　　朱熹有云，“内无妄思，外无妄动。”不难理解，素材购买者之所以造假粉饰朋友圈，其实是虚荣心在作祟。他们希望借此营造出高品质的生活状态、营造“走上人生巅峰”的形象，从而获得存在感、获得别人的关注与点赞。

　　生活中往往不乏诸如此类的虚荣行为：比如购买仿制的名牌衣服包袋，让自己显得更有“面子”；比如把计步器绑在宠物身上，让自己能在“步数榜”上名列前茅；再比如此前流行一时的“摔跤炫富”，假装摔倒后洒落出一地的现金钞票、珠宝首饰等等。种种矫揉造作、攀比炫耀、弄虚作假，于真正的生活而言其实是舍本逐末、毫无意义的。

　　从心理学上讲，求关注、求存在感是人之常情。当我们在社交平台上发布状态的时候，自然希望得到别人积极的回应、正面的评价。但我们需要明白的是，存在感的获得，不应该依赖物质上的炫耀，更不应当夹杂粉饰的虚荣。真正值得关注、值得点赞的，常常是对生活的理解与感悟，是那些寄托着意义和价值的事物：或许是刚刚读后有感的一本书，或许是家人团聚的一张全家福，或许是转发的一个暖心的瞬间。

　　假“门面”说到底只是一场空，唯有把身边的事、日常的事做到位、做踏实，才是面对生活应有的态度。而当一个人放下对外在的执念，将精力注入每个平平淡淡的日子里的时候，便可以时时活在当下，把每一天都过得饱满而充实。具体而言就是，于内注重自己的修养，塑造正确的价值观念，让个人魅力由内而外地自然释放；于外不要随波逐流、人云亦云，要养成辨别是非的能力。

　　与其造假装修门面，不如踏实过好自己真正的生活。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月19日 13 版）

(责编：庄红韬、乔雪峰)
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