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经济透视：全球供应链变革的喜与忧

魏 亮

2019年11月19日07:15  来源：人民网－人民日报
 

　　近一个时期以来，国际贸易增速下滑、出口商品中的外来附加值降低等迹象，似乎预示着全球供应链正在收缩，同时也变得更加脆弱。事实上，这种现象并非始于现在。英国《经济学人》杂志近期刊发的文章指出，早在这些干扰因素出现之前，全球供应链已经在人工智能、大数据和工业机器人等技术的作用下变得更短、更智能、更快捷。

　　自15世纪以来，国际贸易及其附属的供应链迅速发展，主要得益于各国需求的增长、国际分工的发展和技术的进步。从现实看，新技术的应用，使全球供应链的韧性更强、反应速度更快、指向更精准。这一变化是世界经济在危机后重塑、主要市场需求转型升级、企业经营模式转变和新技术进步共同塑造的结果。

　　经济不景气促使企业通过精细化运作来节约成本；消费升级使商品供应的及时性与物美价廉同样重要。以人工智能、大数据、区块链等新技术为支撑的数字贸易的兴起，带动了供应链嬗变，“还未下单支付，货就已经在路上”。各种数据的深度交汇和匹配，激发和创造了新的需求，它在吞噬传统工作岗位的同时，带动机器人成为生产和物流的主力，同时减弱了对产地的制约。一个非常直观的现象就是，传统商业模式正在衰退，而电商方兴未艾。

　　从全球科技巨头到普通杂货商店都在被倒逼进行供应链变革。IBM公司曾经因为不能追踪和控制产品物流，大量计算机在法兰克福机场积压了一个月。如今，该公司已开始使用物联网和区块链技术开展产品追踪。那些难以跨国运输和量少价高的零配件，可以通过跨境数据传输加3D打印的方式快速生产、销售和配送。

　　新技术对重塑全球供应链的好处显而易见，风险和隐患也不容忽视。从网络安全的角度看，随着云计算、物联网在经济社会领域广泛应用，全球关键基础设施的范围与数量不断扩张，网络攻击也将带来更大规模的损失。从数据安全的角度看，由于数据的跨境流动与频繁使用，防范数据滥用、加强隐私保护、维护国家数据安全的挑战凸显。

　　最近一段时间，不少国家开始围绕保护数据安全建章立制。一些科技巨头滥用数据的行为得到惩罚。但是如何使这些新科技既利于世界经济增长与全球供应链变革，又保证国家和个人的安全，依旧是难解之题。目前在世界贸易组织框架下，70余个国家已就数字贸易国际规则开展探索性研究和初步谈判，但这还远远不够。让全球供应链插上科技的翅膀腾飞，变得更清晰、便捷和安全，仍然需要更加和谐的国际环境以及国家、企业间更加广泛的协作。

　　（作者为中国现代国际关系研究院副研究员） 


　　《 人民日报 》（ 2019年11月19日 18 版）

(责编：庄红韬、乔雪峰)
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