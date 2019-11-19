中国成功发行无评级欧元主权债意义重大（开放谈）

巴黎时间11月5日，中华人民共和国财政部在法国巴黎发行的40亿欧元主权债券获市场热烈追捧。部分国家中央银行、主权财富基金、国际商业银行、投资银行、保险公司、养老基金、资产管理公司等数百家机构投资者踊跃参与询价认购，总认购规模超过205亿欧元，是发行金额的5倍，其中，获配订单的57％来自欧洲地区投资人，43％的来自欧洲以外。此次欧元主权债7年期20亿欧元、12年期10亿欧元、20年期10亿欧元的发行利率分别为0.197％、0.618％和1.078％。

投资者踊跃认购的主要原因，一是对中国经济迈向中高端水平充满信心。近年来，在全球经济持续低迷的背景下，中国经济保持了中高速增长，增速位居世界主要经济体前列，显示出较强的韧性和较大的潜力。10月份，世界经济论坛发布的2019年度《全球竞争力报告》显示，中国综合排名28，名次与去年持平，但综合得分稳中有升，在市场规模、宏观经济稳定性、创新能力等指标上得分靠前，表明中国经济具有迈向中高端水平的条件和潜力。

二是对中国政府宏观调控能力充满信心。今年以来，面对复杂多变的国内外经济形势，中国政府保持定力，不搞“大水漫灌式”的强刺激，而是灵活运用宏观政策逆周期调节工具，加强政策协调配合。积极的财政政策加力提效，实施更大规模的减税降费的同时，加强政府债务管理，政府负债率持续保持在低位运行。稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕，贷款市场报价利率机制（LPR）改革有效疏导货币政策传导机制，降低企业融资成本。

三是对中国新一轮高水平对外开放充满信心。今年，中国政府相续出台更高水平开放的制度性措施和结构性安排，7月份国务院金融稳定发展委员会办公室发布的《关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措》极大鼓舞海外投资者信心。在促进高水平开放的同时，中国政府积极与其他国家开展合作，让其他国家共享中国发展成果。此次欧元主权债的发行向国际市场特别是欧洲投资者传递了中国全方位高水平开放的信息，也反映出中国对欧洲金融市场和中欧合作的重视。

此次欧元主权债券的成功发行，为中资发行体欧元融资提供具有市场参考意义的基准，叠加欧元区较低的融资成本，将推动中国企业发行欧元债，为法国以及欧洲金融市场注入活力，是中国支持巴黎国际金融中心建设、深化中法中欧金融合作的一项重要举措。

作为全球化和综合化程度最高的中资银行，中国银行在本次交易中担任主承销商和簿记管理人，成功协助财政部完成海外债券发行，显示出卓越的全球综合服务能力。中国银行长期致力于在国际平台推广中国信用，将以实际行动服务中国实体经济。

（作者为中国银行投资银行与资产管理部高级分析师）

(责编：庄红韬、乔雪峰)