国家税务总局山西灵丘税务局 “三举措”助推减税降费落实

为了确保各项减税降费政策落地生根，国家税务总局山西大同灵丘县税务局用三项举措助推减税降费工作再提速，全方位保障各行业纳税人足额享受税收政策红利。
一是成立党员先锋岗。通过“亮身份、亮职责、亮承诺”的方式,激发党员积极投身减税降费工作的热情、责任感和使命感,发挥党员业务骨干的先锋作用,发扬党员“爱岗敬业、乐于奉献”的精神风貌,签订《党员承诺书》,切实增强使命担当。
二是扩大宣传效应。组织党员干部参与税收宣传月、税宣送政策等活动,不断增强减税降费的社会影响力。并在办税服务窗口加强“党建+党员”的纳税宣传服务模式,发挥党员干部在纳税服务、团队建设上的示范带头作用,更好地激发队伍活力、提升干部素质。
三是打造学习型窗口。办税大厅将利用“三会一课”、主题党日学习减税降费文件精神,深刻理解减税降费工作的重要意义,带头牢固树立落实减税降费政策是政治任务的理念。做好表率、当好先锋,带头学懂政策、吃透精神、攻坚克难,确保减税降费政策落实到位。(刘慧平)
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】