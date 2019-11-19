国家税务总局山西灵丘税务局 “三举措”助推减税降费落实

原标题：国家税务总局灵丘县税务局 “三举措”助推减税降费落实

为了确保各项减税降费政策落地生根，国家税务总局山西大同灵丘县税务局用三项举措助推减税降费工作再提速，全方位保障各行业纳税人足额享受税收政策红利。

一是成立党员先锋岗。通过“亮身份、亮职责、亮承诺”的方式,激发党员积极投身减税降费工作的热情、责任感和使命感,发挥党员业务骨干的先锋作用,发扬党员“爱岗敬业、乐于奉献”的精神风貌,签订《党员承诺书》,切实增强使命担当。

二是扩大宣传效应。组织党员干部参与税收宣传月、税宣送政策等活动,不断增强减税降费的社会影响力。并在办税服务窗口加强“党建+党员”的纳税宣传服务模式,发挥党员干部在纳税服务、团队建设上的示范带头作用,更好地激发队伍活力、提升干部素质。

三是打造学习型窗口。办税大厅将利用“三会一课”、主题党日学习减税降费文件精神,深刻理解减税降费工作的重要意义,带头牢固树立落实减税降费政策是政治任务的理念。做好表率、当好先锋,带头学懂政策、吃透精神、攻坚克难,确保减税降费政策落实到位。(刘慧平)

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