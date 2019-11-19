维护自由贸易——100张图回答，为什么说我们是开放的中国【四】

中国正成为全球关税下降速度最快的国家之一

2018年

中国多次大规模降低关税

自由贸易试验区越来越多

贸易安排比WTO相关规定更优惠

自由贸易试验区成效显著

中国关税状况优于对WTO的承诺

也低于大多数发展中国家

2019年11月4日

区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）第3次领导人会议

15个成员国结束谈判

中国也已与25个经济体达成17个自贸协定

扩大开放

中国将继续维护自由贸易和多边主义

(责编：李枫、岳弘彬)