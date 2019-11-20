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对创业者扶上马、送一程

“稳就业，稳住了我们的心”（身边看“六稳”⑦）

本报记者  李心萍  刘诗瑶

2019年11月20日05:04  来源：人民网－人民日报
 

　　清晨7点，长沙城苏醒喧闹起来。王少华早早打开电脑，几十封电子邮件涌入。

　　今年秋季招聘，90后王少华忙得很。不过，他不是忙着投简历，而是忙着筛简历。“我的公司发展得还不错，打算加大投资、扩充团队。”

　　2016年，还是在校研究生的王少华，就创办了湖南方得文化创意有限公司。“今年，我们的主打产品《弟子规》系列图书有望销售两万册，终于看到盈利的曙光了！”王少华一脸自豪，不时咯咯大笑。

　　“90后‘创客’的春天来了！”从企业开办、资金获取到项目扶持，王少华最大的感受是，国家稳就业政策春风拂面。

　　创业之初，王少华跑遍全城寻找便宜点的办公场所。“最普通的写字楼每天每平方米租金也要2元，租100平方米一年下来得7万多元。”王少华犯了愁。

　　巧的是，当时正逢启迪之星孵化器落户长沙。作为第一家入驻孵化器的创业企业，王少华的公司不仅获得了半年租金免除，还享受到免费代理注册公司、免费财务、法律咨询等服务。“加上长沙市政府给予的一次性创业补贴5000元、‘人才新政’生活补助2万元，公司顺利起步了。”

　　创业初期，遇上资金周转困难怎么办？王少华押上全部身家开发出了AR《弟子规》产品，却没钱进行市场推广。眼看就要砸手里，王少华硬着头皮，带上产品参加了长沙市人社局主办的创新创业带动就业项目比赛。AR《弟子规》被评为示范项目，获得20万元扶持资金。“有了这20万，就可以‘招兵买马’，奋力一搏。”

　　打开销售渠道，是创业者要翻过的另一座“大山”。王少华和他的团队有点子、有创意，但缺乏市场开拓经验，主推的产品销量一直上不去。

　　“多亏长沙市政府给我‘配备’了创业导师。在导师的牵线搭桥下，我们成功地与中国邮政合作，一举打通销售渠道，这才让我们有了‘扩招’的底气。”王少华说。

　　扶上马、送一程，在稳就业政策的帮扶下，王少华的企业迅速成长。目前，公司营业额保持在300万元左右，带动社会就业8人。王少华介绍，“我们还累计吸纳120名在校生到公司实习，并推荐其中30名入职其他单位就业。”

　　说到未来，王少华和团队踌躇满志，除了深耕国学文创产品，还将开拓旅游文创市场，与更多的小伙伴一起为梦想奔跑奋斗，也为就业拓展新的空间。

　　“稳就业，稳住了我们的心。作为大学生，我们能端稳‘饭碗’，也不妨主动创造‘饭碗’！”王少华说。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月20日 01 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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