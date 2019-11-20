前10月财政收入增3.8%

本报北京11月19日电 （记者王观）财政部19日发布的财政收支情况显示：1—10月累计，全国一般公共预算收入167704亿元，同比增长3.8%，增幅比去年同期回落3.6个百分点。全国一般公共预算支出190587亿元，同比增长8.7%，增幅比去年同期提高1.1个百分点。
减税降费效果持续显现，相关税收同比下降。1—10月，全国税收收入141514亿元，同比增长0.4%，累计增幅比1—9月提高0.8个百分点。当月税收收入增幅回升，主要是去年四季度考虑将出台更大规模的减税降费，为及早支持企业纾困解难，税务部门依法办理部分税款延期缴纳，导致去年同期收入基数较低。扣除此因素后，当月税收收入下降4%左右，延续了5月份以来持续负增长的态势。
多渠道盘活国有资源资产增加非税收入，涉及降费政策的有关收入继续下降。1—10月，全国非税收入26190亿元，同比增加5581亿元，增长27.1%。增幅高，主要是通过特定国有金融机构和国企上缴利润，以及多渠道盘活国有资源资产等方式增加非税收入。行政事业性收费收入在去年同期大幅下降18.6%的基础上，今年1—10月仅增长0.2%。7月1日起降低无线电频率占用费、商标注册收费等部分行政事业性收费标准，相关收入大幅下降：1—10月，工业和信息产业行政事业性收费下降53%，市场监管行政事业性收费下降31.6%。
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