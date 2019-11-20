百姓腰包能否越来越鼓？（经济数据辩证看⑦）

打开中国经济“三季报”，一组数据颇为引人注目：前三季度，全国居民人均可支配收入22882元，比上年同期名义增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.1%。今年以来，平稳增长的居民收入，让百姓腰包越来越鼓，追求美好生活的底气越来越足。

“要坚持和完善社会主义基本分配制度，努力推动居民收入增长和经济增长同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高同步，不断健全体制机制和具体政策，调整国民收入分配格局，持续增加城乡居民收入，不断缩小收入差距。”以习近平同志为核心的党中央立足我国经济社会发展实际，通过一系列惠民举措，切实提高城乡居民收入水平，人民群众的获得感不断增强。

经济稳，就业稳，是增收最大底气

前三季度，全国居民收入增长平稳，百姓“钱袋子”亮点纷呈：

——收入做加法，经济运行总体平稳、结构优化带动收入增加。

从8000元涨到1万多元，在浙江义乌某电子商务公司负责行政人事工作的黄祖胜，去年考取了阿里巴巴“钉钉”管理员资格，成为一名数字化管理师，月薪也水涨船高。“数字化管理师今年正式入选人社部发布的13个新职业后，许多企业开始主动招聘这类人才。”黄祖胜说。

今年以来，中国经济运行总体平稳，就业形势保持总体稳定，成为居民增收的最大底气。前三季度，全国居民人均工资性收入13020元，增长8.6%。

商务部研究院流通与消费研究所所长董超认为，前三季度第三产业对经济增长的贡献率高于第二产业24.3个百分点，服务业吸纳就业的能力更强，能够促进就业者收入提升，因此，经济结构的不断优化也带动了居民收入增长。

——负担做减法，减税降费提升居民收入。

“前9个月我的收入有6万多元，因为享受了专项附加扣除，目前还没缴纳过个税，而同样收入在去年要缴税600多元。”浙江仙都燕京啤酒公司财务负责人杜雪华给记者算了一笔账，前三季度公司应发工资总额同比增长9.3%，而应缴纳个税却下降86.6%。

随着个税改革的推进，我国中低收入者负担不断减轻，国家税务总局数据显示，前三季度个人所得税改革新增减税4426亿元，累计人均减税1764元。

不仅是个税，前三季度，随着各地营商环境不断优化，减税降费等普惠性政策进一步落地，企业减负效应持续显现，带动城镇居民人均经营净收入增长11%，比上年同期加快3.1个百分点。

——结构更优化，农村居民收入增长快于城镇居民，中西部快于东部。

“今年农场收入比去年增长20%，土地流转让农民土地‘活’了起来，经营规模扩大拓宽了增收渠道。”苏义杰经营的家庭农场位于广东省湛江市遂溪县，为当地50位农民提供了就业岗位。

前三季度，我国农村居民人均可支配收入增长9.2%，快于城镇居民1.3个百分点。城乡居民收入比由上年同期的2.78下降至2.75，城乡居民收入差距继续缩小。从地区看，中西部地区居民收入增速快于东部及东北地区，东西部地区居民收入比由上年同期的1.75下降至1.74。

“城乡和地区间收入差距的持续缩小，使经济发展的公平性更加凸显。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫说。

增速并未出现长期放缓趋势

细心的人会发现，前三季度全国居民人均可支配收入实际增长6.1%，而同期GDP增速为6.2%，这0.1个百分点的差距让一些人开始担心，收入增速会不会持续放缓？

看待收入增速，高低固然重要，但更重要的是深入分析、辩证看待，认清居民收入增速的长期趋势。

——看速度，当前居民收入增速并不低，与经济增长基本同步。

从名义增速看，前三季度居民收入名义增速达8.8%，与去年同期的名义增速完全一致。“虽然经济面临较大下行压力，但居民收入仍取得较好增长，说明居民切实享受到了经济增长的红利。”付一夫说。

从实际增速看，6.1%也是一个不低的增速。“居民收入实际增速快于人均GDP增速，即使与GDP增速比，差距也不明显。”中国社科院经济研究所研究员邓曲恒说。

从增长目标看，这样的收入增速完全能保证全面建成小康社会相关目标的实现。据国家统计局测算，从2018年到2020年，只要居民收入年均实际增速在4.7%以上，即可实现到2020年城乡居民人均收入比2010年翻一番目标，而去年和今年以来的实际增速远高于这一数值。

——看原因，当前居民收入实际增速主要受价格短期波动影响。

前三季度居民收入实际增速略慢于GDP增速，主要受到价格等因素短期波动影响，并非收入实际增速出现长期放缓趋势。

在进行实际增速统计时，GDP和居民收入都要扣除价格因素，但两者所参考的价格指数是不一样的。居民收入主要参考“居民消费价格指数（CPI）”，GDP则参考“GDP平减指数”。

“正是由于前三季度CPI明显高于GDP平减指数，使得居民收入实际增速略小于GDP实际增速。”中国社科院数量经济与技术经济研究所经济系统分析研究室主任娄峰说，GDP平减指数可以由CPI、PPI（工业生产者出厂价格指数）等一系列价格指数加权计算得到，相比于CPI在前三季度2.5%的涨幅，PPI由去年同期上涨4%转为持平，进入9月，CPI上涨3%，PPI则下降1.2%，这使得加权之后的GDP平减指数低于同期CPI。

值得关注的是，尽管今年CPI涨幅有所扩大，但主要是猪肉等少数食品价格上涨造成的，从核心CPI来看，9月只上涨1.5%。“如果刨去猪肉对CPI的影响，居民收入实际增速可能不止6.1%。”邓曲恒说。

——看影响，居民收入实际增速轻微波动不会影响整体购买力提升。

近年来，我国居民消费升级趋势明显，老百姓赚得越来越多，吃得却越来越“少”——衡量居民生活水平的恩格尔系数去年降至28.4%，再创新低。这意味着居民收入中用来购买食物的支出比例不断降低，更多用来购买服务和其他商品等。前三季度，各类服务消费支出增长较快，其中居民人均景点门票支出增长31.5%，人均旅馆住宿支出增长20.1%。

前三季度居民收入实际增速轻微波动，主要是由于少数食品价格上涨，因此对居民食品购买力可能存在一定影响，但由于居民支出结构变化、恩格尔系数下降，将大大削弱这一影响，加上服务等领域消费旺盛，总体来看，收入实际增速轻微波动不会制约整体购买力提升。

“居民整体购买力持续提升，加上社保体系完善、消费环境优化等，居民消费意愿将不断增强。”中国劳动学会特约研究员苏海南说。

短期影响因素将逐步消除

从长期趋势看，未来一段时间，我国居民收入仍将保持较好的增长势头，百姓“钱袋子”还将越来越鼓。

——经济大盘稳，做大“蛋糕”实现居民收入新增长。

居民收入增加本质上来自经济增长，只要中国经济保持总体平稳，“蛋糕”越做越大，居民收入就能不断实现新的增长。

“我国经济发展韧性足、潜力大，企业创新能力逐步增强，居民收入增长有坚实支撑。”苏海南说，尽管外部环境比较严峻复杂，但国内有利因素较多，有条件实现经济平稳运行，这从根本上消除了收入增速放缓的最大隐患。

——就业基础稳，工资收入能不断实现稳定增长。

工资收入在我国居民收入中占大头，稳定的就业形势对居民收入提升至关重要。前三季度，我国城镇新增就业已基本实现全年目标任务，加上企业转型升级带来人才需求增长，居民工资收入将稳定增长。

“提高研发人才工资待遇，将增强企业核心竞争力。”成都极米科技公司人力资源副总裁魏雪英介绍，企业从四川大学、电子科大等高校招来了一大批光学、软件、人工智能人才，近几年调薪幅度业内领先。

——物价水平稳，有利于居民收入实际增速的提高。

土豆2元、洋葱1元、西蓝花3.5元、草鱼8元……“猪肉价格涨了，蔬菜和水产品价格跟去年差不多，对生活影响不大。”江苏省淮安市居民王帆告诉记者。

针对猪肉价格上涨，国家已在多方面采取有效措施，稳定生猪生产供应和价格。“随着各地相关政策落地，CPI将稳定运行在合理区间，有利于居民收入实际增速的提高。”付一夫说。

《 人民日报 》（ 2019年11月20日 02 版）

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