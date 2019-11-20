沙漠之中有片“云”（经济发展亮点多韧性足）

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“天上不见鸟，风吹石头跑”，曾是宁夏中卫市的真实写照。2013年起，中卫将云计算大数据产业确立为“一号工程”，规划建设了西部云基地。如今，中卫云计算产业呈现蓬勃发展态势，西部云基地正成为推动中卫经济高质量发展的重要引擎、结构调整的重要动力、创新创造的重要源泉。

“天上不见鸟，风吹石头跑”，曾是宁夏中卫市的真实写照。就是这样一座常年被风沙侵袭的“沙漠之城”，面对经济社会发展与资源环境之间的矛盾，2013年起换道超车，利用充沛的电力与网络资源，将云计算大数据产业确立为培育发展新优势、增强发展新动能的“一号工程”，创新了信息产业前店后厂的区域发展模式。

“两难”城市 主动探索

西部贫困地区发展与沙漠城市转型发展，是个大难题。然而，中卫这样一个背负“两难”的年轻城市，从未停止破解发展难题的脚步。

中卫市紧邻腾格里沙漠，为了发展，多年来主动承接东部产业转移，倚能倚重行业产能过剩和生态环境压力倒逼着中卫市产业转型升级。如何探出一条适合自己的高质量发展路子？

2013年，云计算产业让中卫市看到了机遇，并搭上了信息产业的高速列车。同年，中卫与北京中关村“牵手”，以前店后厂方式建立西部云基地；2014年4月，采用全自然风制冷技术的新一代云计算数据中心项目开工建设；2016年，中卫采用混合所有制发展云计算产业……一幅描绘黄沙戈壁上崛起云计算新城的图纸，正在成型。

中卫云计算产业从无到有、从小到大，其“朋友圈”也在扩大。2017年，随着国际云计算龙头企业落子中卫，美团、奇虎360、浪潮等服务器制造企业、云计算应用企业纷纷落户中卫。目前，在中卫市落户的云计算及配套企业已达140多家。

为何选择落户中卫？宁夏西部云基地科技有限公司总经理辛建波一语道破：中卫地处中国陆地几何中心，到全国各大城市的距离均在2000公里以内，是光纤网络覆盖全国的最优路径选择点。

此外，中卫市还亮出了自己的其他优势：清洁能源比重高，气温常年平均为8.8摄氏度，对于耗能巨大的云计算产业来说，有着突出节能优势；采用全自然风冷、专用高性能服务器的云计算数据中心，PUE（能效）值降到了1.1，较常规数据中心节能可达50%以上；综合建设成本较北京、上海、广州等低30%，综合运营成本低45%……

宁夏中卫探索出一条云计算产业助推高质量发展的新路。截至目前，西部云基地累计完成固定资产投资64.74亿元，云计算产业链带动投资30亿元以上。今年前三季度，中卫市信息传输、软件和信息服务业增加值增长28.6%，对GDP的贡献率达13.7%。

“大云西移” 转型升级

近年来，中卫不断完善通信、电力、道路、供排水等配套基础设施，实施园区绿化亮化工程，加快大型数据中心建设，连续3次被中国数据中心产业联盟评为“最适合投资数据中心的城市和地区”之一。

城市重塑产业，产业激活城市。

中卫市一家公司曾因行业产能过剩、污染治理等多方面压力一度陷入困境。2016年，中卫市转变资源观念，通过采用混合所有制发展云计算产业，将这家面临破产的传统企业成功转型发展成云计算企业。

这并不是云计算在当地应用的个例。“唯有信息化才能做到环卫管理精细化。”中卫市云计算和大数据发展局副局长李彬介绍，中卫市自2016年开始运行智慧环卫云管理系统，它融合物联网、移动互联网以及大数据等相关技术，能够实现智能考勤、查岗监督、一键求助等功能。

如今，沙漠中的这片“云”，逐渐从一个生涩的概念融入老百姓的日常生活，改变着人们对这里的定义和认知。

目前，中卫市以“1+1+3+N”为总体框架建设智慧中卫，以信息服务智慧化基础，打造“爱中卫”APP，建设社会治理、民生服务、产业发展三大智慧应用体系，顺应经济社会发展需要，建设开放迭代的N个智慧应用系统。通过实施电力共享中心、信息技术创新应用联盟、长途传输网络、互联网交换中心等工程，降低企业投资建设运营成本，精心办好云天大会，吸引更多企业投资，助力云计算产业高质量发展。

从戈壁荒滩到一座云计算新城崛起，经过6年的探索，中卫市大胆闯出了一条“大云西移”的发展路子，由传统的“输煤”“输电”为主向“输信息”为主转变，为贫困地区实现高质量发展提供了“中卫方案”。

绿色创新 崭新姿态

中卫云计算产业呈现蓬勃发展态势，西部云基地服务器装机能力达到20万台。西部云基地正成为推动中卫经济高质量发展的重要引擎、结构调整的重要动力、创新创造的重要源泉。

日前，以“绿色、创新、自主、共享”为主题的2019云天大会在中卫市召开，与会各方在信息技术创新应用、新一代绿色数据中心应用、融媒体等多个重点领域开展分项活动。

对于加快建设云天中卫、推动当地高质量发展，中卫市云计算和大数据发展局局长冯旭有着清晰的规划：到2020年，中卫市将统筹建设公共数据资源目录体系、共享平台等设施，以及基础数据库、部门数据库等数据资源，实现政务数据互联互通；到2023年，构建面向市民、服务民生的多元化信息服务体系和覆盖城乡的惠民应用体系，云天中卫初步建成；到2025年，推动以云计算、军民融合、物联网等为主体的智慧产业发展，云天产业初具规模。

未来，中卫市将基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息技术基础设施、覆盖城乡居民的民生服务应用及数字化的社会治理综合应用，形成政府、企业、居民信息长效保护机制，催生基于互联网、大数据等新一代信息技术与经济产业协同发展的新业态、新模式，基本实现基础设施智能化、公共服务便捷化、城市管理精细化、智慧产业集聚化、信息安全长效化的高质量发展新格局。

一场新时代的绿色创新，曙光在前，愿景可期。

《 人民日报 》（ 2019年11月20日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)