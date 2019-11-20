身边微创新 撬动大市场（观象台）

从“没想到”到“想得到”，想象力差距正是创新能否发生的源泉之一。应用创新需要精准把握市场需求的大胆想象

最近，在第二届进博会上，位于科技生活展区的一台“智能茶艺机”引人注目。

这台茶艺机其貌不扬，却能为消费者提供定制化的茶包冲泡方案。只需将茶包上的二维码对准机器上的扫码仪一扫，对应的方案便被激活，几分钟后就能享用一杯功夫茶。有现场观众赞叹：这简直就是身边的私人茶艺师！

今天，随着各种高新科技日渐飞入寻常百姓家，人们早已对身边层出不穷的智能产品见怪不怪，但出乎展商意料的是，这款茶艺机备受消费者追捧，销量也比预想的好。

“智能茶艺机”的走红出乎意料，却也在情理之中。细细琢磨不难发现，真正令消费者心动的，并非“智能”本身，而是“智能”的应用场景：将数字化技术创新性地应用于泡茶，突破了消费者对于传统饮茶习惯的想象，才使其在众多展品中成功捕获注意力。正如观众发出的感慨：没想到，工序繁复的功夫茶也能“一键式”解决。

从“没想到”到“想得到”，想象力差距正是创新能否发生的源泉之一。不仅是智能茶艺机，纵览展会现场，“全自动双豆槽咖啡机”“智能盘点机器人”“坐卧两用轮椅床”……梳理在进博会上亮相的新产品，会发现在技术创新之外，不少引发消费者追捧的是基于应用创新的新产品。通过在功用、性能和场景上对产品进行革新式设计和颠覆性再造，从而挖掘出现有产品新的可能性，赋予产品新的内涵，制造产品新的卖点。

既要“想得到”，还要“想得对”。以想象力驱动创新发生，并不是天马行空地搞设计，也不是拍脑门做改造，而是要顺应消费升级的市场趋势，找准消费者的需求痛点发力。这样的需求痛点有时并不要求技术的变革式创新，它们可以是消费场景的补白，比如智能茶艺机的设计初衷正是瞄准了当下年轻消费者对于品质饮茶的快节奏需求；也可以是原有产品功能的完善，坐卧两用轮椅床的出现适应了日渐庞大的老年人群体对便捷生活的需要；甚至只是对某种性能的增强，在进博会上，一款既不智能也不起眼的吐司机走俏，采购商看中的仅仅是超大卡槽这一细节创新，能够适应不同尺寸食品的烘烤需求。

从智能茶艺机说开去，透过进博会这一“窗口”，国内企业应该认识到，向世界学习、与国际接轨，不仅意味着了解各国企业的优质产品，洞悉产业行业的技术前沿，引进先进可靠的管理经验，还需要打开想象的空间，拓宽创新的边界，创造可能的需求，从而为产品和服务创新带来启示、注入动能。创新是无处不在的，技术创新或许是一个相对长的渐进式过程，应用创新则更需要精准把握市场需求的大胆想象。

今日中国，有规模巨大、潜力无限的广阔市场，有消费不断升级、消费需求多样的发展趋势，我们有理由相信，这块被外商视作“检验产品创新和技术发展无与伦比的试验场”的沃土，将成为企业创新发展的高地。

《 人民日报 》（ 2019年11月20日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)