企业要融资 专利能抵押（新视点）

“以前向银行贷款需要拿设备、厂房等做抵押物，没想到现在用专利权就能质押贷款，着实解决了我们民营企业融资难问题。”浙江飞燕化纤有限公司董事长朱焕行接过刚刚与浙江诸暨市市场监管局、诸暨农商银行签完的专利权质押贷款三方协议后欣喜地说。

浙江飞燕化纤有限公司是诸暨大唐镇一家从事化纤原料生产和销售的企业，年销售额近1亿元，拥有“一种化纤丝叠丝机”“一种化纤丝张力缓冲装置”等10项实用新型专利。“公司规模不算大，在发展过程中，我们十分注重转型升级，积极开展新技术的研发，但因技术研发周期长、研发成本高等原因，融资难问题一直存在，”朱焕行说，协议签署后，市场监管局和银行会提供后续配套服务，公司以6项专利权作质押，向银行申请获得500万元的专利权质押贷款。凭专利权质押就可以贷款，让企业更加注重对创新技术的突破，争取拥有更多专利权。

长期以来，资金短缺一直困扰着诸暨中小企业的发展，尤其是科技型中小企业，有技术优势、缺乏资金支持，是限制其发展的一大掣肘。为此，诸暨市市场监管局积极推进知识产权质押融资工作，专门拟定《诸暨市知识产权质押贷款管理操作办法》，与银行业深度合作探索建立符合知识产权质押的信贷审批模式，让更多的创新型中小微企业通过知识产权质押融资。

目前，中国银行、绍兴银行、浙商银行、工商银行、中信银行、建设银行、农商银行等7家银行已开展商标或专利质押贷款项目。近年来，诸暨市专利质押项目数已达19项，专利质押融资金额达2.83亿元。

“充分挖掘知识产权质押融资潜力，支持具有专利和商标品牌优势的企业通过银行专项金融产品拓宽融资渠道，推动破解中小企业融资难问题，营造良好的营商环境，是政府部门的职责所在。”诸暨市市场监督管理局局长斯朝阳表示，将不断探索建立知识产权质押融资信用体系，推动部门与银行之间的良性互动，集聚政银合力，加快发展新经济、培育壮大新动能。

《 人民日报 》（ 2019年11月20日 18 版）

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