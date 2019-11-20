“购物车”里新意足（生活漫步）

消费者网络“购物车”的嬗变，折射出我国消费市场的提质升级，彰显着中国大市场的蓬勃生机

今年“双11”购物节，各大电商平台销售数据再创新高，在总量破纪录的同时，以新需求、新人群、新场景为代表的新消费也生动反映出中国消费升级的新动能。

旅游成为人们“购物车”里的新宠，平台和商家纷纷推出丰富的热门旅游套餐、景区门票、机票等高性价比商品。飞猪数据显示，过去5年，“双11”期间购买旅行商品的订单年均增长近60%，新增购买用户年均超过30%。

曾几何时，食品、服装是人们购物车里的绝对主角；如今，商品与服务并重，旅游、健康、文化等服务消费不可或缺，“买全球”也不再是难事。不仅是商品与服务种类的更新换代，人们的要求也在悄然改变，空气净化器、扫地机器人、智慧家居用品等成为热门商品。“双11”已经走过11年，从买便宜到买品质，从买中国到买全球……“购物车”里的嬗变，折射出我国消费市场的提质升级，彰显着中国大市场的蓬勃生机。

“双11”期间，“95后”“银发族”成为新的消费生力军。数据显示，“95后”买走了天猫“双11”半数的盲盒，虽然“70后”“80后”可能还不知道盲盒是什么。盲盒里面通常装的是动漫、影视作品的衍生产品，或者设计师单独设计出来的玩偶。之所以叫盲盒，是因为盒子上没有标注商品信息，只有打开外包装才会知道自己抽到了什么。而以“50后”为代表的“银发族”则更关心健康、旅游，花起钱来很是大方。

值得关注的是，今年“双11”交易额增量中，相当份额是三四五线城市以及乡村消费者创造的。互联网等基础设施以及电子商务的下沉，让这一切成为可能。这些过去处于网购边缘的消费群体正释放出强大的购买力，为中国消费市场繁荣添薪蓄力。

需求是新的，人群是新的，消费场景也在迭代升级。今年“双11”期间，越来越多的商家、主播走进直播间与消费者面对面沟通交流，全新的消费场景用“人对人”的高互动性模式取代了“货对人”的传统模式。借助直播这一新模式，品牌、商家得以用更生动的方式，挖掘并满足消费者更多元、更丰富的需求。

购物车升级的背后是新消费的崛起。新消费的外生动力在于技术创新、业态升级和服务体验。当前消费者的消费需求不断升级，倒逼生产端提升供给水平。需求和供给间已不再是泾渭分明，而是通过互联网与制造业的深度融合，依托数字经济的发展，架起线上购物与实体生产间的桥梁，生产、流通、分配、消费各个环节的效率和服务都在不断改进。新消费的繁荣不仅是我国强大国内市场的写照，也是中国高效能供给体系的演示。

我们期待，各电商平台、商家能带来更多消费新供给、新模式，将网络购物的触角触达更多的消费者，更好地满足消费者多样化、个性化的消费需求。

《 人民日报 》（ 2019年11月20日 19 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)