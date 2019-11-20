浙江天台村民吃上“电商饭”
本报电 近年来，浙江天台县推出一系列创新创业帮扶项目，搭建交流互动平台，帮助广大村民掌握电商经营技巧，助力电商发展走上快车道。坦头镇组建了“e路先锋”服务站，以集中学习、主题研讨等形式，着力解决电商运营中出现的各种难题，让更多的村民吃上“电商饭”。
作为中国汽车用品生产基地、中国汽车用品出口基地，坦头镇现有淘宝特色村18个，所打造的“时尚车品小镇”入驻企业925家，网店3000多家，有电商及从业人员近4000人。
（徐 平）
海关博物馆举办反走私斗争成果展
本报电 “国门利剑——海关查缉走私成果展”日前在中国海关博物馆正式对外开放。展览集中展示了近年来全国海关会同有关地方和部门开展“国门利剑”打击走私联合专项行动查缉的象牙、珍稀野生动物等一大批物品，展现了全国反走私斗争的系列成果。中国海关博物馆是海关总署直属的国家级博物馆、全国海关唯一全面对外开放的博物馆。博物馆现有藏品1.8万余件，涵盖了各个历史时期的海关重要文物。日前，中国海关博物馆成功获评东城区、北京市和全国三级爱国主义教育示范基地。
（关 轩）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】