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2019年11月20日05:15  来源：人民网－人民日报
 

　　浙江天台村民吃上“电商饭”

　　本报电 近年来，浙江天台县推出一系列创新创业帮扶项目，搭建交流互动平台，帮助广大村民掌握电商经营技巧，助力电商发展走上快车道。坦头镇组建了“e路先锋”服务站，以集中学习、主题研讨等形式，着力解决电商运营中出现的各种难题，让更多的村民吃上“电商饭”。

　　作为中国汽车用品生产基地、中国汽车用品出口基地，坦头镇现有淘宝特色村18个，所打造的“时尚车品小镇”入驻企业925家，网店3000多家，有电商及从业人员近4000人。

　　（徐 平） 

　　　　　　

　　海关博物馆举办反走私斗争成果展

　　本报电 “国门利剑——海关查缉走私成果展”日前在中国海关博物馆正式对外开放。展览集中展示了近年来全国海关会同有关地方和部门开展“国门利剑”打击走私联合专项行动查缉的象牙、珍稀野生动物等一大批物品，展现了全国反走私斗争的系列成果。中国海关博物馆是海关总署直属的国家级博物馆、全国海关唯一全面对外开放的博物馆。博物馆现有藏品1.8万余件，涵盖了各个历史时期的海关重要文物。日前，中国海关博物馆成功获评东城区、北京市和全国三级爱国主义教育示范基地。

　　（关 轩） 


　　《 人民日报 》（ 2019年11月20日 19 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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