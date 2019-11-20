物价走势分化 尚无全面通胀风险

□ 10月份CPI同比涨幅扩大至3.8%，引发市场对中国经济是否面临通胀压力的关注。值得注意的是，前10个月CPI同比涨势总体温和，平均CPI同比上涨2.6%，距离3%左右的物价调控目标仍有一定空间。
□ 进一步扣除食品和能源价格不难发现，10月份核心CPI同比上涨为1.5%，距离3%左右的物价调控目标存在不小空间，同时也支撑了不存在全面通胀的判断。
国家统计局日前公布的数据显示，10月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.8%，涨幅比上个月扩大0.8个百分点，创下自2012年2月份以来新高。有人担心，全年CPI同比涨幅3％左右的宏观调控目标任务可能无法完成，担心中国经济面临通胀压力。
事实上，尽管10月份CPI同比涨幅创下多个月份以来的高点，但从今年前10个月的物价运行态势看，各月份CPI同比涨幅走势总体上较为平稳。其中，1月份、2月份同比涨幅处于“1区间”，3月份至8月份同比涨幅均处于“2区间”，9月份、10月份同比涨幅进入“3区间”。这说明前10个月CPI同比涨势总体温和，而且前10个月平均CPI同比上涨2.6%，距离3%左右的物价调控目标仍有一定空间。
进入下半年以来，特别是最近两个月，CPI同比涨幅持续扩大的背后，物价并没有出现持续全面上涨，而是呈现明显的结构性特征。例如，在10月份3.8%的CPI同比涨幅中，食品价格同比上涨15.5%，涨幅扩大4.3个百分点，影响CPI上涨约3.05个百分点。但非食品价格的同比涨幅只有0.9%，涨幅回落0.1个百分点，仅影响CPI上涨约0.70个百分点。
进一步看，食品内部的价格走势也出现明显的结构性分化。10月份，鲜菜价格同比下降10.2%，鲜果价格下降0.3%，两项合计影响CPI同比下降约0.28个百分点。不过，猪肉价格同比上涨101.3%，影响CPI上涨约2.43个百分点，占CPI同比总涨幅的近三分之二。牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉和鸡蛋价格同比涨幅在12.3%至21.4%之间，5项合计影响CPI上涨约0.41个百分点。
由此可见，10月份CPI同比涨幅扩大的背后，食品价格上涨特别是猪肉价格上涨是主因，并非所有食品价格和非食品价格都出现了快速上涨。如果进一步扣除食品和能源价格，核心CPI同比上涨1.5%，同比涨幅距离3%左右的物价调控目标仍有空间，这也支撑了不存在全面通胀的判断。
猪肉价格走势仍然是影响食品价格和CPI的重要因素。最近一段时间以来，由于前期压栏大猪陆续出栏，同时冻猪肉商品库存出库，在一定程度上有效缓解了前期猪肉供需偏紧的局面，猪肉价格持续上涨势头减弱。从农业农村部最近发布的周监测数据看，11月以来，猪肉价格止涨回落，16省市猪肉价格总指数已经连续两周环比下跌。
随着扶持政策进一步落实落地，市场行情有力拉动，部分规模以上养殖场补栏意愿和积极性明显提高，正在着手恢复产能，相信在经过一段生养周期之后，市场有望增加有效供给。而且，畜肉禽肉进口来源和进口规模明显扩大，合理促进消费替代，供应紧张局面将持续缓解。伴随着鲜果价格的涨幅回落、粮食价格持续走平、鲜菜价格同比增速由正转负，食品价格持续上涨的空间不大，上涨幅度继续扩大的可能性比较小。
交通银行金融研究中心高级研究员刘学智认为，由于终端需求偏弱，除了猪肉价格之外，目前并不存在其他显著拉动CPI上升的因素，非食品价格和核心CPI将处于较低水平，食品价格和非食品价格分化态势仍将延续。
值得注意的是，当前物价出现多个层面的分化，CPI和PPI之间的分化加大，CPI内部食品价格和非食品价格加大，PPI内部生产资料价格和生活资料价格分化加大。专家建议，面对物价结构性分化加剧问题，调控政策需要灵活应对，采取针对性应对措施。一方面需要宏观政策加大逆周期调节扩需求、稳增长力度，重点在缓解制造业下行压力；另一方面要防范结构性物价上涨，尤其是防控猪肉价格外溢效应带来其他肉类价格上涨，因此，应当进一步扩大各种肉类食品供给。（记者 林火灿）
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