原标题：国资国企改革新一轮政策红利空间打开

国资国企改革具有重大牵引作用，事关中国经济未来。《经济参考报》记者了解到，按照十九届四中全会的部署要求，国有企业改革三年行动方案正在抓紧研究制定，混改、激励、国资监管等多项新政密集落地，国资国企改革新一轮政策红利空间正在逐步打开。资本市场无疑是重要平台，电力、军工等关键领域资本运作提速，混改、重组将再掀一波高潮。

一周三文件开启政策密集落地期

十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

中国企业研究院首席研究员李锦认为，国有企业应当从中国国有经济制度建设角度，围绕“坚持和巩固什么，完善和发展什么”去认识与思考，进一步开辟国有经济制度建设新局面。

“坚持国有企业市场化改革方向不动摇，推动国有企业改革向纵深发展”“未来三年是关键的历史阶段”……日前召开的国务院国有企业改革领导小组第三次会议对下一步国有企业改革做出了部署。

据《经济参考报》记者了解，国务院国资委会同有关部门成立专门工作班子，目前正抓紧研究制定国有企业改革三年行动方案，明确提出国企改革的新目标、时间表、路线图，在推进混合所有制改革、加强国资国企监管、增强研发创新能力、强化财务硬约束、削减和规范补贴、完善激励机制、提高劳动生产率和资金回报率等重点领域和关键环节，提出明确的任务举措，制定可量化、可考核的具体指标。

事实上，过去一周的时间里，已经有三大新政落地。国资委11月8日晚发布《中央企业混合所有制改革操作指引》，明确了央企混改基本操作流程、“混资本”和“改机制”相关环节操作要点。11月11日又出台了《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》，加大股权激励和授权放权力度。11月14日的《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》则从优化内控体系、强化集团管控、完善管理制度以及健全监督评价体系等方面提出具体可操作性的要求。

“未来三年国企改革的大政方针已定，更多的工作将集中在实际操作细则制定、具体改革举措实施上。”国资委研究中心研究员周丽莎在接受《经济参考报》记者采访时表示，后续在国资委定位等方面还将出台一些文件做指引。

阳光时代律师事务所合伙人朱昌明则将下一步的国企改革定位为小批量试生产阶段。他认为，不同维度、不同层次的国有企业改革都会慢慢出现多批次、多数量的情形。

混改重组将再掀一波高潮

《决定》明确，探索公有制多种实现形式，推进国有经济布局优化和结构调整，发展混合所有制经济，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，做强做优做大国有资本。深化国有企业改革，完善中国特色现代企业制度。形成以管资本为主的国有资产监管体制，有效发挥国有资本投资、运营公司功能作用。

李锦表示，通过混改的推进，国有资本与非公有资本融合发展、优势互补，激发中国经济高质量发展的内生动力。国有企业在有些领域不一定要做大，甚至是退出。“做强做优做大”的主体不再是作为公有制实现形式的国有企业，而是落实到作为公有制实体的国有资本上来，这就为混合所有制经济中的国有企业改革释放出巨大的改革空间，提升社会资本参与国企混改的积极性、主动性。

近年来，我国积极稳妥推进国有企业混合所有制改革试点，已先后推出四批共200多家试点。

为多个试点企业服务的朱昌明认为，未来央企集团和各省市国资委所属一级公司层面股权多元化将是一个趋势。同时，二三级国有企业混改比重会非常大。此外，已经实现混合所有制的企业，核心则是完善公司治理、转换经营机制，这方面改革的力度也会进一步加大。

周丽莎也认为，未来的混改除了产权变革，也会更多关注新经营机制的形成，包括董事会职权的落实、职业经理人的聘用以及激励机制上，上市公司股权激励、虚拟股权、项目跟投等激励措施都将综合推进。

混改按下“快进键”的同时，国企兼并重组也在加速推进。近一周时间内，北京市已经有6家国企传来合并重组的消息。北京市国资委表示将继续深入推进企业重组整合，分层分类推动混合所有制改革。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国表示，预计下一阶段的国有上市公司并购重组会加快推进，迎来新一轮高潮。

电力军工等关键领域资本运作提速

广发证券策略研报表示，新国改有以下趋势性的特征——资本化，国资平台是纽带、上市平台是重要载体；综合改革，强调公司治理；由点及面扩散，强调影响力龙头“示范意义”；利润表切换至资产负债表；科创色彩，科创周期强调国家资本驱动创新。当下时点，科创周期等倒逼国家资本驱动创新，促进国资结构调整。

国资委提供的数据显示，截至目前，中央企业资产总额的65%已进入上市公司，营业收入的61%、利润总额的88%同样来自于上市公司。

东北证券分析师陈鼎如认为，国防军工行业包括航空、航天、兵器、船舶等多个领域，涉及的10大军工集团总资产超过4万亿元。近期国睿科技资产重组、南北船旗下上市公司资产整合、中航飞机资产重组等案例表明核心军工资产上市步伐有所加快。未来资本市场将成为国企改革的重要平台，军工领域核心资产上市进程有望进一步加速，有利于改善上市公司的资产质量和盈利能力。

电力等行业的资本运作也在提速。11月19日，国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）在北京产权交易所集中推介了12个重点混改项目，涵盖了特高压、储能、高端装备制造、金融、通用航空、健康养老等多个领域，合作形式多样，既有增资扩股项目，也有新设项目，引起了与会各类投资机构的广泛关注。

北京产权交易所党委书记、董事长吴汝川表示，产权资本市场作为推进国企混改的主要阵地，在助力中央企业混改方面的作用日益凸显。今年前10个月，共有95家中央企业通过北交所实施混改，引入社会资本262亿元，同比增长37%。其中电力、民航、电信、军工等七大关键领域内的央企共实施混改23项，引资规模39.2亿元，同比增长27%。(记者 王璐 实习生 俞卜丹)

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