“四经普”结果真实反映我国经济社会发展状况及改革成果

人民网北京11月20日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行第四次全国经济普查结果新闻发布会。国家统计局副局长鲜祖德表示，第四次全国经济普查是中国特色社会主义进入新时代、全面建成小康社会决胜阶段开展的一次重大国情国力调查。为掌握我国经济社会发展状况、加强和改善宏观调控、推动高质量发展、推进国家治理体系和治理能力现代化，提供了大量基础数据支撑，具有很大的意义。

鲜祖德介绍，第四次全国经济普查充分应用了现代信息技术，普查过程公开透明，全流程实施全面质量管理，及时查处普查中的违纪违法案件，确保数据真实可靠。普查结果真实反映了我国经济社会发展状况以及供给侧结构性改革等重大改革措施取得的成果。主要表现在：

第一，全面摸清了我国经济家底。普查条例规定，经济普查的对象覆盖从事第二、三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体工商户。经过普查，全面摸清了我国第二、三产业的发展规模、布局、效益，进一步查实了各类单位的数量、从业人员、资产负债、营业收入等基本情况。

第二，深刻反映了我国经济结构的重大变化。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能的攻关期。经济普查数据反映了经济结构优化升级、协调发展取得的新进展。比如从单位数量、从业人员、资产、营业收入等多方面看，第三产业占比均占有很大优势，作为国民经济第一大产业实至名归。这次普查的数据显示，第三产业的产业活动单位数量占第二、三产业总数的比重达到80.3%，法人单位资产总计也达到81%，第三产业法人单位从业人员占比达到55%。再比如，工业结构也在改善，制造业转型升级也有所表现。这次普查高技术制造业法人单位的数量占规模以上制造业的比重达到9.5%。

第三，准确反映了营商环境不断优化、市场主体大量增加的新成效。一系列重大改革扎实推进，营商环境不断优化，市场主体大量增加，在稳定增长、促进创新、增加就业方面发挥了重要作用。普查数据显示，全国共有从事第二、三产业的法人单位2178.9万个，比2013年末增加了1093.2万个，年均增长14.9%。产业活动单位2455万个，增加了1151.5万个，增长了88.3%，年均增长13.5%。

第四，全面反映了创新发展深入推进、新动能培育壮大的新进展。创新驱动发展在于深入实施新产业、新业态、新模式不断涌现、蓬勃发展。新产业、新业态、新模式我们统计上称为“三新”。这次普查数据显示全国从事战略性新兴产业生产的规模以上企业法人有6.6万个，占全部规模以上工业企业法人单位的17.7%，比2013年增长了37.9%。全国有11.5万家规模以上工业企业实施了新产品开发，比2013年增长了97%。规模以上工业企业法人R&D经费支出比2013年增长55.7%，申请专利数量增长70.7%。

第五，为制定重大发展目标和改革提供了科学的数据支持。我国正处在向两个一百年奋斗目标迈进的关键时期。在第一个百年目标即将实现的重要历史节点，我们对经济进行了一次全面“体检”，摸清了经济总量、结构、效益等关键指标，对全面建成小康社会、对供给侧结构性改革的重大改革任务推进具有重要意义。

(责编：杨曦、孙阳)