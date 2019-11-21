建好自贸区平台 助推中国—东盟开放合作（加快推进自贸试验区建设）

今年8月，国务院印发《中国（广西）自由贸易试验区总体方案》，批复同意设立中国（广西）自由贸易试验区。这给广西开放发展带来什么重大机遇？广西将如何建设自贸试验区？广西自贸试验区有什么特色？日前，记者围绕相关问题，专访了广西壮族自治区党委书记鹿心社。

记者：国家批准设立中国（广西）自贸试验区，对广西开放发展有什么重大意义？

鹿心社：建设自贸试验区，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局，统筹全面深化改革和扩大对外开放作出的一项重大战略举措，是全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重大实践成果。在新中国成立70周年之际，中央批准广西建设自贸试验区，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对广西发展的高度重视和亲切关怀，是新时代广西全面深化改革开放进程中一件具有里程碑、标志性意义的大事。

建设自贸试验区，是广西全面落实习近平总书记赋予的“三大定位”新使命和提出的“五个扎实”新要求的重要战略抓手。2015年3月，习近平总书记参加全国人大会议广西代表团审议时强调，广西要构建面向东盟的国际大通道，打造西南中南地区开放发展新的战略支点，形成21世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带有机衔接的重要门户，赋予广西“三大定位”新使命；2017年4月，总书记视察广西时，又提出了“五个扎实”新要求，强调广西发展的潜力在开放，后劲也在开放，有条件在“一带一路”建设中发挥更大作用。

广西自贸试验区战略定位明确提出，全面落实中央关于打造西南中南地区开放发展新的战略支点的要求，发挥广西与东盟国家陆海相邻的独特优势，着力建设西南中南西北出海口、面向东盟的国际陆海贸易新通道，形成21世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。这为广西全面落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求注入强大动力，必将有力促进广西走活开放发展这盘棋。

建设自贸试验区，是系统集成广西高水平开放平台的牵引性工程。在国家的大力支持下，广西已实现国家战略规划全覆盖，形成中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会、西部陆海新通道、面向东盟的金融开放门户、中国—东盟信息港、中国和马来西亚“两国双园”、沿边重点开发开放试验区等国家级开放合作平台。自贸试验区以制度创新为核心，通过政策创新、机制创新、制度创新，加快构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局，更好服务中国—东盟命运共同体建设，更好发挥在参与“一带一路”建设中的作用。

广西自贸试验区自8月30日正式挂牌成立以来，已启动63项试点改革任务，在沿边金融、跨境劳务合作等方面初步形成11项改革成果，截至10月底新增企业1567家，充分体现了自贸试验区的蓬勃发展活力、巨大发展潜力。我们对广西自贸试验区的发展前景充满信心！

记者：广西自贸试验区如何发挥引领作用，建设广西新时代改革开放的新高地？

鹿心社：我们将认真贯彻落实习近平总书记关于自贸试验区建设的重要指示精神，围绕建设引领中国—东盟开放合作的高标准高质量自由贸易园区的发展目标，重点打造“五区一港”，把自贸试验区建设成为新时代改革开放新高地，更好服务国家对外开放总体战略布局。

一是打造面向东盟的国际投资贸易先导区。投资贸易便利化是自贸试验区的核心内容。我们抓住东盟成为我国第二大贸易伙伴、中国—东盟自贸区升级《议定书》全面生效的有利时机，紧紧围绕《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》《区域全面经济伙伴关系协定》提出的新方向新领域，加快构建公平开放、竞争有序的投资贸易新机制，实现广西自贸试验区与中国—东盟自贸区升级版建设的有效对接，为促进中国—东盟经贸合作升级发展探索新路径、积累新经验。

二是打造面向东盟的金融开放门户核心区。我们抓住国家大力支持广西建设面向东盟的金融开放门户的机遇，大力推进对东盟的金融开放合作，率先探索人民币面向东盟的国际化，研究设立中国—东盟金融合作学院，加快集聚金融机构总部、中外资金融分支机构、金融中后台服务机构，为深化中国—东盟经贸合作提供金融服务保障。

三是打造沿边开放引领区。广西自贸试验区在探索沿边开放中承担着重要使命。我们将着力推进在跨境贸易、跨境劳务、跨境物流、跨境金融、跨境旅游等方面的先行先试，建设沿边开放新高地和跨境产业合作示范区，做足“边”的文章，为全国沿边开放发展探索积累经验。

四是打造向海经济集聚区。习近平总书记视察广西时提出要打造“向海经济”，强调向海之路是一个国家发展的重要途径。我们将依托北部湾港口群，探索建立沿海绿色产业发展体系，打造面向东盟的国家级石化产业基地和北部湾新能源汽车产业基地，积极发展以东盟国家中草药为原料的医药产业，努力形成更高水平、更加高效的国际产业链。

五是打造现代服务业开放创新区。我们将重点推动自贸试验区与中国—东盟信息港建设相结合，打造数字经济产业集群，探索推进面向东盟的国际医疗、教育体育、文化旅游传媒等领域的创新合作，打造现代服务业体系。

六是打造陆海新通道门户港。北部湾港是新通道陆海交汇的重要门户。我们将推动北部湾港加大政策创新力度，加快推进中国—东盟港口城市网络建设，完善多式联运体系，促进航运服务高端要素集聚，推动国际航运和配套产业集群发展，加快建设服务西南中南西北的国际陆海联运基地。

记者：广西自贸试验区如何发挥面向东盟的特色优势，探索新路径新经验？

鹿心社：广西自贸试验区最大的特点是面向东盟，我们将以可复制可推广为基本要求，在中国—东盟国际经贸合作中探索新机制、新政策，形成更多具有国际竞争力的制度创新成果。

一是突出贸易便利化。聚焦贸易便利化的机制创新，加快建设国际贸易“单一窗口”，探索与东盟国家“单一窗口”互联互通。依照自由贸易协定安排，推动实施原产地自主声明制度和原产地预裁定制度。聚焦贸易新业态新模式，积极搭建跨境电商平台，大力推进边境贸易创新发展，探索对边民互市贸易进口商品实施负面清单管理，扩大与东盟国家开展文化与版权贸易等。

二是突出跨境投融资便利化。深化以人民币面向东盟跨区域使用为重点的金融改革，推动人民币与东盟国家货币通过银行间市场区域挂牌交易，积极助力人民币国际化。放宽跨国公司外汇资金集中运营管理准入条件，鼓励跨境电子商务活动中使用人民币计价结算，探索自贸试验区内银行按规定发放境外人民币贷款，探索金融机构和企业赴境外发行人民币债券并回流使用。

三是突出通道物流合作。建设以海铁联运为主干的多式联运体系，积极开展多式联运“一单制”改革。探索建立陆海新通道班列全程定价机制。依托现有交易场所依法依规开展船舶等航运要素交易，探索建立更加开放的国际船舶登记制度，开展北部湾港至粤港澳大湾区的内外贸集装箱同船运输。加快建设更加便利的中国—中南半岛跨境公路运输通道，推动经广西凭祥友谊关口岸的中越直通车范围延伸至西部重要节点城市，加快推进跨境运输车辆牌证互认。

四是突出国际产能合作。依托中马“两国双园”、中国—东盟信息港、中越跨境经济合作区等合作平台，与东盟国家加强北斗导航、大数据、人工智能等产业合作，进一步提升国际产能合作水平。与中西部地区在广西自贸试验区合作设立面向东盟的开放型园区，共同拓展对东盟的国际产能合作。

我们将深入贯彻习近平总书记关于自贸试验区建设的重要指示精神，按照党中央决策部署，以强烈的使命担当，全力把中国（广西）自贸试验区建设好。我们真诚欢迎世界各地有识之士和市场主体积极参与自贸试验区建设，共建合作平台、共享发展机遇，实现互利共赢、共同发展。

《 人民日报 》（ 2019年11月21日 10 版）

(责编：冯粒、曹昆)