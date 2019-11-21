第五届全国民宿大会在河南新县举办

原标题：第五届全国民宿大会暨全国民宿社团第一次联席会议在河南新县举办

国际在线消息（记者赵博 通讯员庞玉娟）11月13至15日，第五届全国民宿大会暨全国民宿社团第一次联席会议在河南新县成功举办。本次会议由中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会、河南省文化和旅游厅、信阳市人民政府共同主办，吸引了来自全国28个省级行政区的500多人参加，创历届大会覆盖省份数量之最。

整个大会由上午主会场的开幕式、主旨演讲、“会长带你做民宿”对话和下午的主会场主旨演讲、四个分会场的四个平行分论坛（乡村旅游妇女创业发展新思路、民宿集群的商业模式、民宿的轻资产运营、民宿设计）组成。

14日上午的开幕式由中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会会长张晓军主持，新县县委书记吕旅致辞，信阳市市长尚朝阳、北京师范大学校友会副会长陈光巨、河南省文化和旅游厅厅长姜继鼎分别致辞，中国旅游协会会长段强讲话并宣布第五届全国民宿大会开幕。段强在讲话中对中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会的工作给予高度肯定，并指出民宿能够有效带动当地产业发展，改善乡村环境，复活空心村，改变村民精神面貌，提升群众文化自信，让传统文化和技艺得到更好的保护和传承。希望中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会，再接再厉，继续为推动行业的健康发展做出更大的贡献。

多方领域代表，共论民宿发展

本次会议上，文化和旅游部、河南省文化和旅游厅、信阳市人民政府、新县人民政府等当地政府的主要负责人以及来自全国各省市、自治区、直辖市的政府代表、知名民宿品牌代表、民宿主人、行业专家等齐聚一堂，围绕“新时代，新乡村，新民宿”，从民宿的新业态、新模式、新技术、新市场、新面孔等角度，共同探讨民宿标准、民宿政策、民宿趋势、民宿美学、民宿集群、民宿会展、民宿轻资产运营、民宿设计、乡村旅游妇女创业等话题，分享交流民宿的发展现状与趋势、创新经验与做法。

保障权益，长足发展，未来可期

目前，我国民宿业的发展体量和市场规模已达到一定的水平。但是从民宿发展质量和整体效益上看，仍需加强监管与指导。

2019年7月3日，文化和旅游部发布了旅游行业标准《旅游民宿基本要求与评价》（LB/T 065-2019），引起了广大民宿业者的关注。文化和旅游部市场管理司景区和旅游住宿业监管处副处长刘瀛在主旨演讲时强调，要把握旅游民宿发展的正确方向，即做到“四个坚持”：一是坚持文化引领乡村特色，要把促进文化自信、文化振兴摆在重要位置。二是坚持绿发展，保护优先。三是坚持农村主体大众消费，切实发挥农村的主体作用，充分调动农民的积极性、主动性和创造性。四是坚持统筹兼顾，统筹推进，发展旅游民宿做好顶层说明，着力解决制约旅游民宿发展瓶颈问题，注重部门协调，形成合力。

中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会秘书长穆晓雪发布《2019全国民宿产业发展研究报告》，从总体规模、品牌发展、区域发展、地域特征、行业组织、民宿会展、投融资等方面对2019年的民宿行业发展进行了总结和分析，对2020年作出了展望，并提出中国乡村旅游进入了民宿时代。

中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会会长张晓军系统介绍了民宿发展的新要求、新模式、新机遇和新思维。他提出，民宿如何立足当地特色，与市场需求对接，融入先进的发展理念、投资理念、运营理念和社区建设理念，通过民宿的产品、服务、场景、伴手礼等多种形式传播给消费者，是民宿需要完成的使命和要求。民宿面临发展新机遇，如何用好民宿的轻资产发展模式，在依法合规的前提下改变思维，借助民宿社团，合力推动民宿产业发展需要共同探讨和努力。

在大会上，全国乡村民宿管理信息系统启动上线；全国乡村民宿摄影大赛正式启动；南方民宿联盟、北方民宿联盟联合与新县签约，将在新县共建大别山民宿集群。

在“会长带你做民宿”对话环节，中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会副会长朱建刚、张森华、赵铭熙、凌新建、罗丁、罗健强、唐燕等嘉宾进行了热烈讨论。

在四个主题分会场中，重磅嘉宾分别以“乡村旅游妇女创业发展新思路”、“ 民宿集群的商业模式”、“ 民宿的轻资产运营”、“ 民宿设计”等为主题，进行了深入研讨，分享交流经验。

本届大会传承前两届大会传统，于14日晚举行“民宿人不眠夜活动”，在欢聚一堂的同时，为多才多艺的全国民宿人搭建了才艺展示的舞台，并发布了“中国好民宿”验标单位、“2019中国民宿主人魅力榜”、大会最佳组织奖、大会最佳赞助商奖，颁发优秀会员单位证书。

全国民宿大会，是中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会落实中国旅游协会“三个一”工作要求的具体体现，经过四届的积淀，已发展成为全国最知名、最权威、影响力最大、效果最好的民宿行业年度盛会。

全国民宿社团，首次联席会议

另据了解，11月13日下午，由中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会组织召开的国民宿社团第一次联席会议新县峰会在新县民宿学院召开。来自北京、浙江、广东、福建、云南、四川、重庆、河南、湖南、陕西、江西、山东、台湾等省市民宿社团负责人出席会议，并形成《中国民宿新县共识》。

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