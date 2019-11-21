原标题：资本市场全面“进化”匹配高质量发展

党的十九届四中全会召开，深刻阐释了坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大意义和要求，也为中国资本市场的发展指明了方向。

科创板引领市场化改革

《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》指出，加强资本市场基础制度建设，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，有效防范化解金融风险。实际上，2019年以来，伴随着设立科创板并试点注册制的实施，中国资本市场的基础性制度建设正在取得前所未有的突破，改革也正在进一步全面深化。

今年7月22日，科创板鸣锣开市，首批25家公司在上交所挂牌上市交易。业内人士普遍认为，设立科创板并试点注册制是中国资本市场的跨越式变革：上市条件设置上，科创板积极吸纳成熟经济体资本市场经验，并重点体现“包容性”；发行定价则立足“市场化”，通过对机构投资者充分询价获得市场化定价；在交易层面，科创板还拓展交易模式，放宽涨跌限制。总的来看，科创板凸显了市场化的改革方向。

科创板的改革示范效应，正在推动整个资本市场基础性制度的改革和完善。在日前举行的证监会党委会和党委扩大会上，证监会指出，要发挥好科创板改革试验田作用，加快推进发行、上市、交易、退市等基础制度改革。证监会主席易会满此前表示，目前科创板试点注册制透明度提升，运转有序，下一步要发挥科创板试验田的作用，在创业板率先推广。证监会副主席李超表示，证监会将加快创业板改革，聚焦深圳中国特色社会主义先行示范区建设需求，推进创业板改革并试点注册制，完善发行上市、并购重组、再融资等基础制度，进一步增强对创新创业企业的制度包容性。实际上，今年9月，证监会系统全面深化资本市场改革工作座谈会明确将“推进创业板改革”列为补齐多层次资本市场体系的短板的重点任务。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对记者表示，“科创板+注册制”横空出世，改变了中国创新企业IPO生态，是A股市场包容性改革与市场化改革的一次重大突破与跨越。他认为，创业板应该抓住粤港澳大湾区建设以及深圳先行示范区建设的重大历史契机，大胆改革，先行先试。创业板新一轮改革是资本市场改革的重头戏，这也是新时代赋予创业板的重大历史使命。

在开放中提升竞争力

开放也是改革。对于中国资本市场而言，加速对外开放，不仅是自身发展的内在要求，还进一步推动了其基础制度的完善，并且通过在开放中进行全球竞争，提升市场活力和竞争力。2019年以来，中国资本市场的对外开放持续迈出关键性步伐，开放水平显著提升。

11月8日，国际指数编制公司MSCI正式宣布，实施年内纳入A股扩容的第三步。不仅如此，今年以来，富时罗素指数将A股权重扩容，标普道琼斯则将中国A股上市公司纳入标普新兴市场全球基准指数。截至三季末，外资持有中国股票、债券规模分别达17685.54亿元、21840.75亿元，双双创有纪录以来历史新高。

全球资本聚焦A股市场，既显示出对中国经济长期发展的信心，也和资本市场近年来各项开放举措密集落地相关。仅2019年，资本市场开放就迈出了多个关键性步伐：沪伦通正式落地，中日正式开启基于合格投资者制度的ETF互通，取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制等。证监会主席易会满指出，目前，在公布的九项对外开放举措中，证监会已经推动五项落地实施，预计到今年年底，其他相关双向开放举措将陆续推进。

展望未来，中国资本市场开放正在走向更高水平。日前，国务院印发《关于进一步做好利用外资工作的意见》，文件指出，加快金融业开放进程。全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制，丰富市场供给，增强市场活力。

中泰证券首席经济学家李迅雷指出，对外开放和机制改革可以相互促进：一方面，没有机制上的改革和完善，对外开放的力度和深度会受限制，外资参与的积极性就难提升；另一方面，对外开放的过程中，外资金融机构的投资行为、对监管的需求等都能促进A股市场化机制的改革和完善。东方金诚指出，对外开放水平的提高将进一步推进我国金融业在经营理念、管理方式等方面的改善，丰富我国金融机构的种类，提高金融市场配置效率，从而促进金融市场竞争力进一步提升。

上市公司质量提升进行中

上市公司作为资本市场主要的微观主体，其发展状况和质量，也直接影响整个市场的发展水平，并体现出中国经济发展的方向。近年来，提升上市公司质量成为了证券监管系统的一项重要工作，市场的退出机制日益完善，并购和重组等市场存量优化机制也正在不断改善。证监会日前指出，证监会系统已经制定了提高上市公司质量行动计划，并正在推动出台相关文件。

11月15日，深交所宣布，9月26日至10月30日，神州长城的A股*ST神城与B股*ST神城B连续20个交易日收盘价均低于股票面值（1元），决定神州长城A股、B股股票终止上市，并自11月25日起进入退市整理期。这也是两市首只A股、B股同时因面值退市的股票。证监会副主席阎庆民日前表示，今年以来已有16家公司通过多种渠道退市。其中强制退市7家，主动退市1家，通过并购重组渠道退市8家。多元化退出渠道和较为稳定的退市实施机制逐步形成，良性的市场态势正在显现，退市在提高存量上市公司质量方面的作用越来越明显。

在畅通出清渠道的同时，市场的存量优化机制也正不断完善。今年10月，证监会发布了《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，简化重组上市认定、允许符合条件的资产在创业板重组上市、恢复重组上市配套融资，优化监管措施。近年来，上市公司经营战略更加多元，借助分拆实现业务聚焦和均衡发展的需求逐步凸显。为此，证监会起草了《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》，明确分拆试点条件，规范分拆上市流程，加强对分拆上市行为的监管。（记者 吴黎华）

(责编：庄红韬、杨曦)