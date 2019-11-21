中国扩大开放为世界创造发展机遇（国际论坛）

中国国际进口博览会是中国推动新一轮高水平对外开放的重大举措，我们从中看到了中国支持经济全球化、推动贸易自由化的决心

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”习近平主席多次强调的这句话，令我印象深刻。我们看到世界第二大经济体、第一大工业国正在张开臂膀，以更加开放的姿态积极拥抱世界。ABB受益于中国的改革开放政策，非常赞赏中国坚持走开放融通、合作共赢的道路，并对中国为推动世界经济增长作出的重要贡献深感钦佩。

近年来，中国的营商环境不断优化。在世界银行最近发布的最新一期全球营商环境报告中，中国的排名从去年的第四十六位大幅升至第三十一位。中国进一步扩大对外开放、改善营商环境，为外资企业在华发展壮大提供了沃土，更加坚定了我们对中国市场的信心。

中国国际进口博览会是中国推动新一轮高水平对外开放的重大举措，我们从中看到了中国支持经济全球化、推动贸易自由化的决心。作为一家扎根中国市场的跨国企业，ABB将进博会视为更深入了解中国市场的窗口以及进一步把握中国机遇的平台。从首届进博会开始，ABB就以极大的热情参与其中——携来自8个国家和地区的30余项领先产品和解决方案参展，全面展示了ABB在数字化电网、智能制造、智慧交通等领域的全球最新技术和研发成果，我们还与国家电网、南方电网、中国石化等中国企业签订了25项合作协议，深化彼此在全球范围内的合作。

今年，我们再次参加了进博会，ABB所有事业部都悉数参展。ABB拥有130多年的创新历史和全球研发优势，我们把来自全球多个国家和地区的40余项创新技术与研发成果带到进博会智能及高端装备展区。今年展会的规模更大、质量更高、活动内容更丰富，借助进博会这一高效平台，我们与新老客户及合作伙伴加深交流，扩大合作，推动开放创新，支持各行业数字化转型升级。

ABB很荣幸成为中国经济腾飞的见证者、参与者和受益者。中国已成为ABB集团全球第二大市场。我们始终坚持“在中国、为中国和世界”的发展战略，拥有覆盖研发、制造、销售和工程服务的全方位的业务活动。

中国经济发展的巨大潜力吸引ABB扩大在华投资，拓展业务布局。科技创新引领中国经济转型，释放出大量新的市场机遇。ABB将继续投资于科技创新领域，携手中国合作伙伴推动本地研发与协同创新。今年9月，ABB与华为宣布战略合作，携手华为云推进中国工业数字化，积极拓展数字化生态圈。

相通则共进。一个更加开放的中国将焕发更强大的活力，创造更大的机遇。我们希望把握机遇，在中国市场开辟更广阔的发展空间，继续携手客户及合作伙伴，以创新技术赋能产业升级，鼎力支持中国经济发展。

（作者为瑞士ABB集团董事长兼首席执行官）

《 人民日报 》（ 2019年11月21日 02 版）

(责编：庄红韬、杨曦)