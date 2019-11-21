中新自贸协定升级议定书宣介会在新加坡举行

据新华社新加坡11月20日电 （记者蔡蜀亚）新加坡中华总商会和中国驻新加坡大使馆19日在新加坡联合举办中新自由贸易协定升级议定书宣介会，以帮助两国企业更深入地了解议定书内容，充分利用议定书项下的优惠政策。

《 人民日报 》（ 2019年11月21日 02 版）

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