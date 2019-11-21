涵养简约适度的生活观（纵横）

您的社区开始垃圾分类了吗？近段时间，垃圾分类成为北京市民口中的高频词。随着完善配套措施等后续流程建议出台，垃圾分类在京落地进入快车道。

提起垃圾处理，大家最熟悉的概念莫过于“分类”。事实上，垃圾处理是一项系统工程，包括源头管控、分类收集、储存、运输、处置等一系列工作，处理链条其实很长。相较于末端的分类，源头减量更是基础所在。一定程度上，从源头上做减法，不仅能直接缓解后续分类的压力，还将间接遏制铺张浪费之风，是一种科学有效、事半功倍的治理举措。

这样的设想并非凭空而来，不妨看张试点单位的“成绩单”。据报道，北京会议中心多措并举，让人均垃圾产生量减少了30.6%。而显著效果的背后，其实并不是什么惊人的大动作，都是些不起眼的小改进。比如，酒店客房不再主动提供“六小件”，单这一项，每间客房每天就能减少近一斤的垃圾产生量。这些细微之举如此行之有效，垃圾减量的空间之大可见一斑。

如果说减量是垃圾分类的源头治理，那么简约适度的生活观则是减量的“精神源头”。要看到，物尽其用、用之有节自古便是中华民族的传统美德。虽说人人都有权追求生活品质，但这并不意味着无节制的资源消耗。何况，无度挥霍、透支消费并没有增加多少幸福感，反倒产生许多不必要的负担。转变生活方式，拥抱简单生活，将低碳理念转化到日常出行、生活消费的点滴当中，不仅是对自己生活的解放，也是对我们生存环境的贡献。

当下，北京垃圾分类正在如火如荼进行中。北京会议中心的减量经验，传递出一种思维的转变。用这样的绿色标尺衡量我们的生活，可以改变的地方还有很多。机关单位的打印纸可以双面使用，商场餐厅减少一次性餐具，快递企业不再追求过度包装，超市卖场尽量净菜上市……人人起而力行，势必能汇聚起一股不容小觑的改变力量，推动城市文明再上新台阶。

（摘编自11月15日《北京日报》，原题为《垃圾要分类，源头要减量》）

《 人民日报 》（ 2019年11月21日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)