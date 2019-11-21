人民网>>财经

涵养简约适度的生活观（纵横）

范 荣

2019年11月21日08:20  来源：人民网－人民日报
 

　　您的社区开始垃圾分类了吗？近段时间，垃圾分类成为北京市民口中的高频词。随着完善配套措施等后续流程建议出台，垃圾分类在京落地进入快车道。

　　提起垃圾处理，大家最熟悉的概念莫过于“分类”。事实上，垃圾处理是一项系统工程，包括源头管控、分类收集、储存、运输、处置等一系列工作，处理链条其实很长。相较于末端的分类，源头减量更是基础所在。一定程度上，从源头上做减法，不仅能直接缓解后续分类的压力，还将间接遏制铺张浪费之风，是一种科学有效、事半功倍的治理举措。

　　这样的设想并非凭空而来，不妨看张试点单位的“成绩单”。据报道，北京会议中心多措并举，让人均垃圾产生量减少了30.6%。而显著效果的背后，其实并不是什么惊人的大动作，都是些不起眼的小改进。比如，酒店客房不再主动提供“六小件”，单这一项，每间客房每天就能减少近一斤的垃圾产生量。这些细微之举如此行之有效，垃圾减量的空间之大可见一斑。

　　如果说减量是垃圾分类的源头治理，那么简约适度的生活观则是减量的“精神源头”。要看到，物尽其用、用之有节自古便是中华民族的传统美德。虽说人人都有权追求生活品质，但这并不意味着无节制的资源消耗。何况，无度挥霍、透支消费并没有增加多少幸福感，反倒产生许多不必要的负担。转变生活方式，拥抱简单生活，将低碳理念转化到日常出行、生活消费的点滴当中，不仅是对自己生活的解放，也是对我们生存环境的贡献。

　　当下，北京垃圾分类正在如火如荼进行中。北京会议中心的减量经验，传递出一种思维的转变。用这样的绿色标尺衡量我们的生活，可以改变的地方还有很多。机关单位的打印纸可以双面使用，商场餐厅减少一次性餐具，快递企业不再追求过度包装，超市卖场尽量净菜上市……人人起而力行，势必能汇聚起一股不容小觑的改变力量，推动城市文明再上新台阶。

　　（摘编自11月15日《北京日报》，原题为《垃圾要分类，源头要减量》）


　　《 人民日报 》（ 2019年11月21日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved