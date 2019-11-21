以区块链赋能社会治理（新论）

党的十九届四中全会强调，加强和创新社会治理，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系。实现这一要求，将最新科技成果应用于社会治理，区块链大有可为。

习近平总书记在中央政治局第十八次集体学习时强调，要抓住区块链技术融合、功能拓展、产业细分的契机，发挥区块链在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用。在社会治理和公共服务中，区块链有广泛的应用空间，将有力推动社会治理数字化、智能化、精细化、法治化水平。随着大数据、云计算、5G技术的广泛应用，人与人的联系拓展到人与物、物与物的万物互联，数据已成为数字时代的基础要素。当应用于数字金融、医疗服务、版权保护、商品溯源等领域时，区块链将为这些领域的管理者和服务者提供可靠数据信息。比如，区块链可以帮助监管部门轻松获取商品从生产到销售的全流程信息，大大降低监督执法成本。

区块链可以提升社会治理智能化水平。区块链中的共识机制、智能合约，能够打造透明可信任、高效低成本的应用场景，构建实时互联、数据共享、联动协同的智能化机制，从而优化政务服务、城市管理、应急保障的流程，提升治理效能。比如，依托区块链建立跨地区、跨层级、跨部门的监管机制，有助于降低监管成本，打通不同行业、地域监管机构间的信息壁垒。当审计部门、税务部门与金融机构、会计机构之间通过区块链技术实现审计数据、报税数据、资金数据、账务数据的共享，数据造假、逃避监管等问题将得到有效解决。

区块链可以助推社会治理精细化。数字时代，社会治理须透过海量数据发现真问题。区块链能有效集成经济、文化、社会、生态等方面的基础信息，并通过大数据进行深度挖掘和交互分析，将看似无关联的事件有序关联起来，从而提升实时监测、动态分析、精准预警、精准处置的能力。比如，深度分析单位时间物资、资本的集中流向，可以对经济社会发展的热点领域提前预判，为推进供给侧结构性改革、防范化解重大风险等提供决策参考。

区块链还将推动社会治理法治化。在司法、执法等领域，区块链技术与实际工作具有深度融合的广阔空间。比如，运用区块链电子存证，解决电子数据“取证难、示证难、认证难、存证难”等问题。将区块链技术与执行工作深度融合，把区块链智能合约嵌入裁判文书，后台即可自动生成未履行报告、执行申请书、提取当事人信息、自动执行立案、生成执行通知书等，完成执行立案程序并导入执行系统，有助于破解执行难。

也要看到，包括区块链在内的最新科技成果，在应用初期难免出现不成熟、不规范的问题。这就要求我们进一步加强区块链等技术的基础理论和标准体系研究，制定专门法规，为新技术的应用和发展提供指引。完善与电子数据相关的法律法规，有助于更好厘清开放共享的边界，明确数据产生、使用、流转、存储等环节和主体的权利义务，实现数据开放、隐私保护和数据安全之间的平衡，进而促进科技与社会治理的深度融合。

（作者为全国政协委员，陕西省高级人民法院副院长）

《 人民日报 》（ 2019年11月21日 05 版）

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